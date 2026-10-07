Denuncian supuesto acoso sexual en CCH Sur: alumna señala a profesor
Una alumna del CCH Sur de la UNAM denunció a un profesor por presunto acoso sexual. El caso está en manos de las autoridades y respondieron sobre lo ocurrido.
Un caso de supuesto acoso sexual se habría registrado dentro de las instalaciones del CCH Sur de Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ubicado en la alcaldía Coyoacán.
La víctima sería una alumna de este plantel del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), estudiante que denunció a un profesor de presuntamente haber cometido este delito.
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CCH Sur responde ante supuesto caso de abuso sexual
Tras darse a conocer esta acusación, el CCH Sur de la UNAM publicó un comunicado asegurando que el caso es atendido por las instancias universitarias correspondientes, conforme a la normatividad y los protocolos institucionales.
De acuerdo con el plantel de nivel medio superior, la alumna recibe asesoría y acompañamiento de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género de la UNAM, así como apoyo de la escuela.
Para conocimiento de la comunidad del #CCHSur https://t.co/pQYUEUmkfE— CCH Sur Oficial (@cchsur_oficial) October 6, 2026
¿Cómo se castiga el acoso sexual en CDMX? Esto dice la ley
En la Ciudad de México, el delito de acoso sexual, de acuerdo con el Código Penal capitalino, se castiga con una pena de uno a tres años de prisión. Las penas previstas en este artículo se aumentarán, hasta en dos terceras partes, cuando:
- Se cometa en un entorno laboral, escolar, doméstico, de formación, deportivo, de cuidado o de prestación de servicios
- Exista una relación de superioridad, autoridad o subordinación entre el sujeto activo y la víctima
- Se condicione, de forma explícita o implícita, la obtención, mantenimiento o modificación de beneficios, derechos, evaluaciones, ascensos, calificaciones, remuneraciones, cargas de trabajo, derechos económicos, profesionales, académicos o de permanencia
- La conducta ocurra en un espacio, medio de transporte, edificio o evento de carácter público