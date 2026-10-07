Denuncian supuesto acoso sexual en CCH Sur: alumna señala a profesor

Un caso de supuesto acoso sexual se habría registrado dentro de las instalaciones del CCH Sur de Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ubicado en la alcaldía Coyoacán.

La víctima sería una alumna de este plantel del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), estudiante que denunció a un profesor de presuntamente haber cometido este delito.

¿Qué pasó con Lex Ashton? El futuro del estudiante del CCH Sur tras apuñalar a un compañero

CCH Sur responde ante supuesto caso de abuso sexual

Tras darse a conocer esta acusación, el CCH Sur de la UNAM publicó un comunicado asegurando que el caso es atendido por las instancias universitarias correspondientes, conforme a la normatividad y los protocolos institucionales.

De acuerdo con el plantel de nivel medio superior, la alumna recibe asesoría y acompañamiento de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género de la UNAM, así como apoyo de la escuela.

Para conocimiento de la comunidad del #CCHSur https://t.co/pQYUEUmkfE — CCH Sur Oficial (@cchsur_oficial) October 6, 2026

¿Cómo se castiga el acoso sexual en CDMX? Esto dice la ley

En la Ciudad de México, el delito de acoso sexual, de acuerdo con el Código Penal capitalino, se castiga con una pena de uno a tres años de prisión. Las penas previstas en este artículo se aumentarán, hasta en dos terceras partes, cuando:

