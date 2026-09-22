A un año del ataque en CCH Sur: ¿qué ha pasado con Lex Ashton y por qué aún no tiene sentencia?

Este 22 de septiembre de 2026 se cumple un año del ataque generado por Lex Ashton “N” en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la UNAM, donde murió Jesús Israel, un estudiante de 16 años, y un trabajador del plantel resultó lesionado.

Tras los hechos, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) identificó a Lex Ashton “N”, quien entonces tenía 19 años, como el presunto responsable de la agresión. Un año después, el caso continúa en los tribunales y el joven todavía no recibe una sentencia definitiva.

¿Dónde está Lex Ashton actualmente?

Lex Ashton permanece en el Reclusorio Oriente, bajo la medida cautelar de prisión preventiva. Actualmente está vinculado a proceso por homicidio calificado, relacionado con la muerte de Jesús Israel, y por tentativa de homicidio contra un trabajador del CCH Sur que resultó herido durante la agresión.

El proceso se encuentra en una etapa intermedia, en el cual la Fiscalía como la defensa presentan elementos probatorios ante el juez de control.

Por ello, hasta este momento no existe una sentencia que determine de manera definitiva su responsabilidad penal ni una pena de prisión.

¿Cuántos años de prisión podría enfrentar Lex Ashton “N”?

De acuerdo con información publicada sobre el proceso, en caso de que fuera declarado responsable penalmente, la pena podría superar los 70 años de prisión al considerar los delitos que se le imputan y las reglas aplicables para la acumulación de penas.

Sin embargo, esta cifra corresponde a un escenario sujeto a la resolución judicial y no representa una sentencia oficial, ya que el proceso todavía no concluye.

Mientras tanto, a un año de los hechos, la comunidad del CCH Sur continúa con medidas de seguridad y acciones enfocadas en la prevención y la cultura de paz, mientras el proceso judicial contra Lex Ashton sigue su curso.

