Alumna del CCH Sur es localizada tres días después de desaparecida

Durante tres días, una alumna del CCH Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue reportada como desaparecida y este martes se confirmó su hallazgo con vida.

El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur, dio a conocer que la alumna Ana Sofia Colmenares Falfan, estudiante de tercer semestre, estaba desaparecida.

Fiscalía de CDMX investigó desaparición de alumna del CCH Sur

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) inició la carpeta de investigación por la desaparición de la estudiante de nivel medio superior.

De acuerdo con el boletín con el folio 20260927-008, la estudiante fue vista por última vez el 26 de septiembre de 2026.

Alumna del CCH Sur desapareció en Iztapalapa

Los datos aportados por la familia a las autoridades indicaban que la estudiante desapareció en la colonia Mirasoles, de la alcaldía Iztapalapa, esto al oriente de la capital.

Desde ese momento se desconocía el paradero de la menor de 16 años, quien vestía un pantalón beige y playera del mismo color, junto con botas negras.

Este día, como establece la última actualización del mismo boletín de búsqueda, se confirmó que Ana Sofia Colmenares Falfan fue localizada con vida.

"Se informa a la comunidad que ya fue localizada la alumna. Les agradecemos su apoyo", publicó el CCH Sur en su cuenta de X junto con la ficha de búsqueda que indica que la estudiante fue encontrada.

Se informa a la comunidad que ya fue localizada la alumna. Les agradecemos su apoyo. pic.twitter.com/e9LuMteyUI — CCH Sur Oficial (@cchsur_oficial) September 29, 2026

Sigue sin aparecer Kimberly Hilary, alumna del CCH Naucalpan

Kimberly Hilary Moya González, de 16 años, es una alumna del CCH Naucalpan que sigue desaparecida tras set vista por última vez el 2 de octubre de 2025.

Hasta ahora no se sabe nada del paradero y dos hombres fueron detenidos como presuntos implicados en la desaparición de la alumna en la colonia San Rafael Chamapa, en el municipio de Naucalpan de Juárez.

Kimberly Hilary Moya González fue vista saliendo de un establecimiento que funciona como cibercafé, de acuerdo con una cámara de seguridad. Otra grabación muestra que al parecer entró al local a las 16:04 horas y después, en un tercer video, aparece caminando sola por una banqueta muy cerca de una vialidad y después desapareció.