Alumnos llegan con falda, tras negativa a uso de pantalones cortos

Los alumnos de una escuela en Reino Unido decidieron utilizar faldas como parte de su uniforme, luego de que las autoridades escolares les prohibieron usar pantalones cortos debido a las altas temperaturas que ha registrado el país europeo.

Adrian Copp, un estudiante de 15 años, fue quien motivó a sus compañeros de la escuela Poltaire, de la ciudad de St. Austell, a que cambiaran su vestimenta para oponerse a la política de uniformes que establece la institución académica.

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Según medios internacionales, la escuela secundaria no permite que los alumnos lleven pantalones cortos como parte del uniforme, pero sí es posible que los estudiantes de cualquier género se pongan faldas.

Eso hicieron algunos jóvenes, para tratar de refrescarse ante las temperaturas superiores a los 30 grados, ya que consideraron que esta medida es más cómoda que usar pantalones largos en días calurosos.

Algunos profesores pensaron que estábamos jugando, pero hubo otros que nos animaron. Había un grupo de chicos que nos aplaudían y animaban.

Alumnos piden que los pantalones cortos sean utilizados por hombres y mujeres

Adrian y sus amigos, entre ellos Connor Humphries y Scott Penman, aseguraron que de ser necesario, seguirán vistiendo con falda, aunque su deseo es que en la escuela les permitan usar pantalones cortos, a las mujeres y a los hombres.

La política relacionada con los uniformes en esta secundaria dice que los estudiantes deben utilizar pantalones negros, largos y lisos, ajustados a la cintura. En el caso de las faldas, deben estar plisadas y quedar unos centímetros por arriba de las rodillas.

La madre de uno de los alumnos se mostró de acuerdo con su decisión de usar las faldas, además recordó que cuando ella era estudiante de primaria, llevaba a la escuela pantalones cortos, “pero por alguna razón no se ha permitido en las escuelas secundarias”.

“Ha sido una batalla constante durante algunos años. Cuando a Adrian se le ocurrió la idea el fin de semana, tenía todo mi respaldo”, mencionó la mujer.

|SWNS

Aunque se tenía contemplado que un grupo más grande de alumnos dejaran a un lado los pantalones largos y los cambiaran por faldas, solo cuatro jóvenes lo hicieron, lo que en un principio les generó algunos problemas.

“Nos sacaron de las clases y nos prohibieron la socialización durante 24 horas, pero nos dejaron ir porque no pudieron encontrar nada en lo que detenernos. No hemos roto ninguna regla”, declaró uno de los estudiantes.

Algunos medios internacionales contactaron a la escuela Poltair para conocer su versión sobre estos hechos; sin embargo, no lograron establecer comunicación con las autoridades escolares.

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