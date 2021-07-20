Jugadoras de Noruega dicen no al bikini en el handball de playa

Las integrantes de la selección de Noruega de handball de playa desafiaron las reglas establecidas para competencias internacionales, dejando de lado el bikini obligatorio, cambiándolo por un short de licra que consideraron más práctico para el deporte.

Las jugadoras consideraron que el bikini es una prenda que sexualiza a las atletas, además de que es poco práctico para el juego, por lo que discutieron la situación con la Federación Noruega de Handball y obtuvieron el permiso para cambiar la vestimenta en el duelo contra España del torneo europeo de handball de playa.

El representativo de Noruega saltó a la cancha en el duelo contra España con un short de licra en lugar del bikini exigido por norma, por lo que Kare Geir Lio, presidente de la Federación Noruega de Handball, dijo estar dispuesto a pagar la multa que podría representar esa violación al reglamento, que es de 50 euros por jugadora y unos 50 adicionales por partido.

Por supuesto que asumiríamos a nuestro cargo una eventual multa. Estamos todos en el mismo barco

De acuerdo con el reglamento europeo para competiciones oficiales de handball de playa, "las jugadoras deben llevar bikini inferior con talla ajustada y corte en ángulo ascendente hacia la parte superior de la pierna. Del ancho, debe ser de un máximo de 10 centímetros, formando un triángulo".

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Noruega ya había pedido permiso para no usar bikini

Antes del certamen el representativo de Noruega ya había solicitado a la Federación Europea de Handball el permiso correspondiente para que el equipo compitiera con shorts en lugar de bikini, pero la respuesta fue que las violaciones al reglamento serían merecedoras de multas, e incluso reportes de la prensa internacional señalan que hubo amenazas de descalificación en caso de no vestir la indumentaria reglamentaria.

El dirigente de la federación noruega añadió que lo más importante para el organismo era dotar a sus deportistas de uniformes que les hicieran sentirse cómodas, y añadió que la decisión del uso o no del bikini debería ser libre en el reglamento de competencias internacionales.

Sobre esta situación, la Federación Europea de Handball (EHF) señaló que tomarán en cuenta la petición del representativo noruego con la intención de brindar comodidad a las atletas en futuras competiciones, aunque precisó que los cambios a los reglamentos de competencias deben producirse desde la Federación Internacional de Handball (IHF).

La Federación Noruega de Handball no fue la única en respaldar la iniciativa de las jugadoras, pues en redes sociales decenas de mujeres respaldaron la valentía de las atletas, afirmando que lo más importante en una competición es lo deportivo, por lo que el uso obligatorio del bikini debería quedar en el pasado.

Os presento a la selección femenina de Noruega de balonmano playa. Querían jugar así vestidas el campeonato Europeo, pero las han obligado a llevar bragas de bikini en lugar de shorts, bajo amenaza de ser descalificadas. Porque eso es lo importante: que se les vea el culo. pic.twitter.com/NFpXR0eFS2 — Laura Marcilla (@LauMarcilla) July 18, 2021

Encuentra las siete diferencias:

A la izquierda, el uniforme reglamentario para los equipos masculinos y, a la derecha, el de los equipos femeninos. pic.twitter.com/I0CtWAfCot — Laura Marcilla (@LauMarcilla) July 18, 2021

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