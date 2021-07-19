Compra de 10 mil penes de madera genera controversia en Argentina

La compra del gobierno de Argentina de 10 mil penes de madera pulida causó revuelo en el país sudamerciano, ya que su costo asciende a dos millones 712 mil 117.20 pesos mexicanos (13 millones 371 mil 100 mil pesos argentinos).

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De acuerdo con medios locales, la compra de los 10 mil penes de madera fue parte de una licitación del gobierno de Argentina.

La licitación de los penes de madera estuvo a cargo del Ministerio de Salud de la Nación de Argentina, que incluye la compra de dispensers de preservativos.

Penes de madera serán usados para educación sexual en Argentina

De acuerdo con la licitación, que se lanzó en junio pasado, la compra de los penes de madera tiene como finalidad una mejor educación sexual en Argentina, ya que serán usados para evitar la propagación de infecciones de transmisión sexual, tales como el VIH.

Autoridades de Argentina aseguraron que la compra de los 10 mil penes de madera se debió al aumento de los diagnóstico en las infecciones de transmisión sexual, como la sífilis.

Los penes de madera se distribuirán en los Centros de Atención Primaria de la Salud, Regiones Sanitarias, Programas Provinciales, Municipales y en otras partes de la Argentina.

De acuerdo con la licitación, los 10 mil penes de madera semidura tiene una altura de 17 centímetros y un diámetro de cuatro centímetros, los cuales serán entregados en cajas de 100 unidades, a eso se suma el encargo de un dispensar de preservativos por 10 mil unidades y 10 mil maletines de polipropileno natural de color turquesa.

Ministra de Salud de Argentina defiende compra de penes de madera

Carlas Vizzotti, ministra de Salud de Argentina, aseguró que el debate que se generó en medios locales y en redes sociales por la compra de los penes de madera demuestran la necesidad de la Educación Sexual Integral.

Las prácticas sexuales protegidas previenen infecciones de transmisión sexual como la sífilis y el VIH. Enseñar a usar preservativos es una forma de educar en el cuidado individual y colectivo. — Carla Vizzotti (@carlavizzotti) July 17, 2021

Las prácticas sexuales protegidas previenen infecciones de transmisión sexual como la sífilis y el VIH. Enseñar a usar preservativos es una forma de educar en el cuidado individual y colectivo

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