Alumnos y maestros vacunados podrán ir a escuelas sin cubrebocas: CDC

Los alumnos y maestros que ya cuenten con esquema de vacunación contra Covid-19 podrán volver a las escuelas sin cubrebocas, anunciaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

Estas recomendaciones fueron emitidas en el marco de una campaña nacional de vacunación, en el que los niños de hasta 12 años ya pueden ser inmunizados contra el Covid-19, además de un notable descenso de hospitalizaciones y muertes por dicha enfermedad, por lo que se espera que se acelere la transición de las escuelas a la "normalidad".

Erin Sauber-Schatz, directora del equipo de recomendaciones sobre el manejo de la pandemia de los CDC, señaló que ante el nuevo rumbo que ha tomado la pandemia, es importante actualizar las medidas sanitarias.

Estamos en un nuevo punto de la pandemia que nos entusiasma a todos. Hay menos muertes, menos personas en hospitalizadas y el panorama es alentador, así que tenemos que prepararnos para el futuro

Por ahora, las recomendaciones de la agencia no incluyen la exigencia de vacunas a alumnos y maestros en escuelas y tampoco se contempla la creación de un padrón en el que se muestren qué personal y estudiantes están vacunados o no, principalmente por el impacto psicológico que podría tener sobre los alumnos.

Sobre esta situación, no queda claro qué se hará en el caso de alumnos y maestros que no se hayan vacunado, aunque los lineamientos específicos se emitirán antes del regreso a las aulas, previsto para otoño próximo.

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Eliminan uso de cubrebocas, mantienen distanciamiento

Los CDC señalaron que aunque se apruebe el regreso de alumnos y profesores vacunados sin cubrebocas, se tendrá que seguir respetando el distanciamiento social, poniendo pupitres a metro y medio de distancia en las aulas. La agencia señaló que esto no debería ser ningún impedimento para un regreso seguro.

Los CDC recomendaron que sean las escuelas las que tomen las decisiones que consideren más convenientes para su regreso seguro a clases en el próximo ciclo escolar, entendiendo que también las medidas podrán aplicarse o no, dependiendo de las necesidades específicas de cada una de las instituciones.

Sobre esta situación, en el caso de las escuelas públicas de Detroit, todos los alumnos deberán usar cubrebocas, a menos que la totalidad de los alumnos de la escuela ya estén vacunados.

En el caso de Filadelfia, las escuelas exigirán que todos los alumnos, profesores y personal lleve cubrebocas al interior de las instalaciones, sin importar si ya están vacunados. En el caso de las escuelas de Houston, el cubrebocas no será obligatorio, incluso si alumnos y maestros no están vacunados.

Conforme ha evolucionado la pandemia, los CDC han actualizado sus disposiciones para escuelas, pues en un principio se recomendaba una distancia de un metro y medio entre pupitres, además de que se colocara un escudo de acrílico para evitar contagios.

Posteriormente, la recomendación se actualizó a sólo un metro de distancia entre pupitres, además de la eliminación del acrílico.

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