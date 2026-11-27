Las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) firmaron el decreto para el uso de uniforme neutro en el bachillerato en todo el país.

Se trata de un decreto que tiene como objetivo iniciar los “16 días de activismo por el bachillerato nacional”, que concluirán el próximo 10 de diciembre.

Alumnos de bachillerato podrán decidir qué uniforme usar

El titular de la SEP, Mario Delgado, declaró que, a partir del 25 de noviembre, las y los estudiantes de bachillerato de todo el país tendrán la libertad de decidir qué uniforme utilizar, ya sea falda o pantalón, sin prejuicios ni restricciones.

Al acudir al Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios (CETIS) 9 “Josefa Ortiz de Domínguez”, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, externó que el uniforme aunque el uniforme represenra el sentido de pertenencia a una institución, debe garantizar que la libertad de que los alumnos elijan cómo se sienten cómodos y decidan cómo quieren vestir.

“Entonces, a partir de hoy, en todo el Bachillerato Nacional, las y los jóvenes podrán decidir sobre su uniforme neutro. Tendrán la libertad de hacerlo sin atender ni apegarse a ningún tipo de prejuicio o regla que se haya heredado durante muchos años” — Mario Delgado, titular de la SEP

Alumnos no podrán ser sancionados por elegir su uniforme escolar

Ahora en todos sus planteles y sin excepción, se deberá respetar el derecho del estudiantado a elegir libremente su uniforme, sin justificaciones, condicionamientos ni sanciones por motivos de género, identidad, expresión o apariencia personal.

La SEP indicó que se aplicarán los principios constitucionales y de derechos humanos de igualdad sustantiva, no discriminación y libre desarrollo de la personalidad, a fin de construir espacios educativos seguros, justos y centrados en el bienestar de las y los estudiantes.

Delgado Carrillo señaló que en la jornada de 16 días, que concluirá el próximo 10 de diciembre en todos los subsistemas del Bachillerato Nacional, busca hacer frente a ideas arraigadas, costumbres, prejuicios y estereotipos machistas.

Con la arenga “Con falda o con pantalón yo puedo estar en el salón”, cerca de 500 alumnas y alumnos, junto con el secretario de Educación Pública, refrendaron que el decreto firmado establece que, en todas las preparatorias del país y en el Bachillerato Nacional, la elección del uniforme neutro corresponde a cada estudiante.