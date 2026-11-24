Muchos papás ya hacen cuentas para organizar las fiestas decembrinas y el regreso a la escuela. El calendario escolar muestra exactamente cuándo empiezan las vacaciones de invierno y cómo queda el arranque de 2027 para los alumnos.

Estas son las fechas clave.

¿Cuándo empiezan y terminan las vacaciones de invierno?

De acuerdo con el calendario, el periodo vacacional comienza el lunes 21 de diciembre de 2026 y corre hasta el viernes 25 de diciembre, continuando del lunes 28 al jueves 31 de diciembre.

En enero de 2027, las marcas vacacionales continúan el lunes 4 y martes 5, y el miércoles 6 de enero aparece marcado como suspensión.

Las vacaciones son del 21 de diciembre al 6 de enero.

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¿Hay clases el 6 de enero de 2027?

En el bloque de enero de 2027 están marcados el viernes 1 de enero y el miércoles 6 de enero, fechas que coinciden con el inicio de año y el Día de Reyes.

El 6 de enero no hay clases aunque ya no esté marcado como parte de las vacaciones de invierno.

¿Cuándo cae el primer puente de 2027 según el calendario?

En enero de 2027, el viernes 29 aparece sombreado en el calendario como parte del Consejo Técnico, lo que junto con el sábado 30 y domingo 31 forma el primer descanso de fin de semana largo marcado en ese mes.

¿Qué otras fechas de descanso están en el calendario?

Además de los días de diciembre y enero, el calendario marca suspensiones para el viernes 27 de noviembre.

🎅 ¡Ya hay fecha! SEP adelanta el descanso de invierno para estudiantes



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¿Cómo organizar las compras y salidas de fin de año?

Con las fechas del receso invernal y las marcas de enero a la vista, las familias pueden planear con tiempo sus traslados, visitas y pendientes escolares de cierre de año.