Arranca la última semana completa de noviembre y muchos padres de familia ya revisan si habrá algún descanso extra antes de terminar el mes. De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública, SEP, para el ciclo escolar 2026-2027, no hay clases para los estudiantes un día de esta semana.

¿Qué fecha es, por qué se suspenden las clases y qué otras actividades hay estos días?

¿Hay clases el viernes 27 de noviembre?

Según lo establecido en el calendario oficial de noviembre de 2026, el día en que no habrá clases es el viernes 27 de noviembre.

Los alumnos asistirán a las aulas de manera normal del lunes 23 al jueves 26, y disfrutarán de un fin de semana largo.

🟢 ¡Localizan con vida a Dayana y a Melissa! Las dos estudiantes de secundaria que desaparecieron cuando se dirigían a clases en la alcaldía Iztapalapa, CDMX, fueron encontradas durante la madrugada de este jueves, luego de horas de búsqueda y protestas de sus familiares.



🔎 Las… pic.twitter.com/jqPidv8xjN — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 19, 2026

¿Por qué no hay clases el viernes 27 de noviembre?

La suspensión de clases de este viernes 27 responde a la realización de la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, CTE, jornada en la que los directivos y docentes se reúnen para evaluar el avance académico y planear estrategias de aprendizaje, mientras que los estudiantes se quedan en casa.

¿Quiénes no van a tener clases el viernes?

La suspensión en las aulas abarca únicamente a los estudiantes de educación básica en todo México, es decir, alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

Entrega de boletas en escuelas de México

Antes del descanso del viernes, el calendario oficial marca del lunes 23 al jueves 26 de noviembre como periodo destinado a la entrega de boletas de evaluación a madres, padres y tutores, correspondiente al primer trimestre del ciclo escolar.

¿Cuándo empiezan las vacaciones de verano?

Tras el descanso del viernes 27, los estudiantes retomarán sus clases el lunes 30 de noviembre.

Asistirán tres semanas más a las aulas antes de iniciar las vacaciones de invierno, marcadas a partir del lunes 21 de diciembre de 2026.