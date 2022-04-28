Amal Clooney pide juzgar en la ONU crímenes de guerra en Ucrania

La abogada de derechos humanos Amal Clooney instó a los países en las Naciones Unidas (ONU) el miércoles 27 de abril a centrarse en la justicia internacional por los crímenes de guerra en Ucrania para que la evidencia no se quede almacenada, como ha pasado con las víctimas del Estado Islámico (ISIS) en Irak y Siria.

"Ucrania es, hoy, un matadero. Justo en el corazón de Europa", dijo Clooney sobre la rendición de cuentas en Ucrania en una reunión informal del Consejo de Seguridad de la ONU organizada por Francia y Albania.

Clooney recordó una votación del Consejo de Seguridad de 2017 para aprobar una medida por la que ayudó a cabildear: la creación de un equipo de la ONU para recolectar, preservar y almacenar evidencia de posibles crímenes de guerra internacionales cometidos por el Estado Islámico en Irak. Fue el mismo año que su hijo y su hija con el actor George Clooney nacieron.

Los Nobel de la Paz @DenisMukwege y @NadiaMuradBasee, superviviente del ISIS, y la abogada Amal Clooney piden en el Consejo de Seguridad justicia para las víctimas de violencia sexual en los conflictos armados. https://t.co/jzGpejwiDT pic.twitter.com/Anly4BosGK — Naciones Unidas (@ONU_es) April 24, 2019

"Mis hijos ahora tienen casi 5 años, y hasta ahora la mayoría de las pruebas recopiladas por la ONU están almacenadas, porque no hay un tribunal internacional para juzgar a ISIS", dijo.

La Corte Penal Internacional (CPI), que maneja crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio y crímenes de agresión, no tiene jurisdicción porque Irak y Siria no son miembros.

Clooney es parte de un grupo de trabajo legal internacional que asesora a Ucrania sobre cómo garantizar la rendición de cuentas de las víctimas ucranianas en las jurisdicciones nacionales y trabaja con la CPI con sede en La Haya.

El fiscal de la CPI, Karim Khan, abrió una investigación sobre Ucrania una semana después de la invasión de Rusia el 24 de febrero.

"Este es un momento en el que necesitamos movilizar la ley y enviarla a la batalla. No del lado de Ucrania contra la Federación Rusa, o del lado de la Federación Rusa contra Ucrania, sino del lado de la humanidad", dijo Khan en la reunión de la ONU.

El diplomático ruso Sergey Leonidchenko describió la CPI como un "instrumento político". Acusó a Estados Unidos y Gran Bretaña de hipocresía por apoyar la investigación de la CPI en Ucrania después de hacer "todo lo imaginable para proteger a su propio ejército".

La oficina de la fiscal general de Ucrania, Iryna Venediktova, dijo a Reuters que está preparando cargos por crímenes de guerra contra al menos siete militares rusos.