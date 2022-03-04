ISIS se adjudica ataque suicida contra mezquita de Pakistán

ISIS, el grupo terrorista del Estado islámico, se adjudicó el ataque suicida en el que murieron al menos 50 musulmanes chiítas y resultaron heridos otros 200 en un ataque suicida contra una mezquita en Peshawar, Pakistán.

De acuerdo con medios locales, un integrante de ISIS abrió fuego contra un hombre que trató de detenerlo y logró ingresar a la mezquita donde se encontraban varios fieles reunidos para las oraciones del viernes. Posteriormente se produjo la explosión.

“Justo este viernes, un combatiente del Estado Islámico ISIS logró asaltar una mezquita chiíta en Peshawar”, informó el grupo de ISIS a través de su agencia de propaganda.

|Reuters

Un testigo del ataque relató para la agencia cómo vivió el momento: "de repente entró un hombre y empezó a disparar (...) Le disparó a mucha gente (y) luego cerró los ojos y se inmoló. Después de eso no tengo ni idea de lo que pasó", dijo.

Ataque a mezquita en Pakistán deja 56 muertos

Unos minutos antes de que los fieles comenzaran sus oraciones en una mezquita chiíta, se produjo un ataque suicida que dejó varios muertos y heridos en Peshawar, Pakistán.

El saldo hasta el momento es de 56 muertos, de acuerdo con un funcionario del Hospital Lady Reading, a donde se trasladaron la mayoría de las víctimas que dejó el atentado.

El ataque de este viernes en la mezquita es uno de los más mortíferos de los últimos años contra la minoría chií de Pakistán, que desde hace tiempo está en el punto de mira de los militantes islamistas suníes, entre ellos el Estado Islámico ISIS y Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) , también conocidos como talibanes paquistaníes.

Dos hombres armados que llegaron a las inmediaciones de la mezquita en una motocicleta abrieron fuego cuando fueron detenidos por la policía, antes de que uno de ellos entrara por la fuerza en una sala abarrotada y detonara su chaleco con explosivos, según un oficial policial.

El destino del segundo atacante sigue sin estar claro y las autoridades aún estaban determinadas si también entraron en la mezquita antes de la explosión, agregó un oficial de la policía de Pakistán.