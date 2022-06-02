Amber Heard no tiene dinero para pagar a Johnny Depp: Abogada

Elaine Charlson Bredehoft, una de las abogadas de Amber Heard, declaró que la actriz de 36 años de edad no cuenta con el dinero para pagarle a Johnny Depp los 10 millones impuesto por la corte tras el juicio de difamación.

Durante una entrevista en una cadena de televisión, le preguntaron a la abogada si Amber Heard podía pagar la suma impuesta, a lo que respondió que “absolutamente no”.

Cabe señalar que el jurado fijó que Amber Heard debía pagar a Johnny Depp 10 millones de dólares por indemnización y cinco millones por daños punitivos, sin embargo, la ley de Virginia limita los daños punitivos a 350 mil dólares.

Amber Heard anuncia acuerdo con Johnny Depp por caso de difamación|Reuters

La abogada de Amber Heard agregó que el veredicto final del jurado a favor de Johnny Depp envió “un mensaje horrible” a la sociedad y a las mujeres.

“A menos que saques tu teléfono y grabes a tu cónyuge o a tu pareja golpeándote, efectivamente no te creerán”, indicó.

Amber Heard apelará la sentencia del jurado

La abogada de Amber Heard indicó que la actriz de ‘Aquaman’ apelará la decisión del jurado porque tiene las bases suficientes para hacerlo.

Elaine Charlson Bredehoft dijo que el equipo de Johnny Depp fue "capaz de suprimir una enorme cantidad de pruebas" que se permitió en un caso de difamación en Gran Bretaña, en donde el actor perdió.

Johnny Depp demandó al tabloide británico The Sun por llamarle "maltratador de mujeres". Un juez del Tribunal Superior de Londres terminó que Depp abusó de Amber Heard al menos una docena de veces, pero a los abogados de Heard no se les permitió contarlo al jurado en el caso de Virginia, dijo Bredehoft.

Un jurado de siete personas en Virginia dictó el miércoles que Amber Heard difamó a la estrella de 'Piratas del Caribe' y le concedió 10.35 millones de dólares por daños y perjuicios.

El jurado también determinó que Amber Heard fue difamada y le otorgó dos millones de dólares.

