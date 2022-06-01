Johnny Depp y Amber Heard reaccionan a veredicto del juicio

Luego de que el jurado determinará en su veredicto que Johnny Depp fue víctima de difamación por parte de su ex esposa, Amber Heard, ambos actores reaccionaron a través de sus redes sociales al veredicto final.

El protagonista de ‘Piratas del Caribe’ compartió un comunicado en su cuenta de Instagram, en el que aseguró que con la resolución del jurado le devolvieron la vida.

El actor explicó que hace seis años le cambió la vida después de que Amber Heard hiciera “acusaciones falsa” de violencia doméstica en su contra.

"Hace seis años, mi vida, la vida de mis hijos, la vida de los más cercanos a mí, y también, la vida de las personas que durante muchos, muchos años me han apoyado y creído en mí cambió para siempre. Todo en un abrir y cerrar de ojos. Me hicieron denuncias falsas, muy graves y criminales a través de los medios de comunicación”, dijo Johnny Depp.

Agregó que como resultado de dichas acusaciones, su vida y su carrera se vieron severamente afectadas, por lo que el veredicto de esta tarde, le “devolvió la vida”.

“Desencadenó un aluvión interminable de contenido odioso, aunque nunca se presentaron cargos en mi contra. Ya había dado la vuelta al mundo dos veces en un nanosegundo y tuvo un impacto sísmico en mi vida y mi carrera. Y seis años después, el jurado me devolvió la vida. Me siento verdaderamente honrado”, dijo Johnny Depp.

Amber Heard lamenta la decisión de jurado a favor de Johnny Depp

Por su parte, Amber Heard dijo sentirse decepcionada y con el corazón roto porque a pesar de las evidencias que mostró sobre la violencia que vivió con Johnny Depp, el jurado no lo consideró suficiente.

“La decepción que siento hoy va más allá de las palabras. Tengo el corazón roto porque la montaña de evidencia no fue suficiente para hacerle frente al desproporcionado poder, influencia y dominio de mi exesposo”.

Añadió que el veredicto final representó un paso atrás para las mujeres, “a un tiempo en que la mujer que habla pueda ser avergonzada y humillada. Es un paso atrás a la idea de que la violencia contra las mujeres debe ser tomada en serio”.

En su comunicado dijo que los abogados de Johnny Depp lograron que el jurado pasara por alto el tema de la libertad de expresión e ignorara las evidencias que la hicieron ganar en Reino Unido.

“Estoy triste por haber perdido este caso. Pero estoy más triste porque parece que he perdido un derecho que creí tener como estadounidense: de hablar libre y abiertamente”, concluyó Amber Heard.