Johnny Depp concluye argumentos: Esto pasó en juicio con Amber Heard

Tras 13 días de declaraciones de Johnny Depp y mostrar su pruebas en el juicio de difamación contra su esposa Amber Heard, los abogados del actor concluyeron con sus argumentos para darle paso a la actriz de presentar su versión.

Depp demandó a Amber Heard por 50 millones de dólares argumentando que perdió contratos millonarios tras un artículo que ella publicó en el Washington Post, donde aseguró que fue víctima de violencia doméstica durante su matrimonio con Johnny Depp.

¿Qué ha pasado en el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard?

Amber Heard pide desestimar caso de difamación de Amber Heard

Después que los abogados de Johnny Depp terminaron sus argumentos, la defensa de Amber Heard presentó mociones para desestimar la acusación, señalando que el actor no probó su caso.

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“En este caso, su señoría, si el Sr. Depp abusó de la señorita Heard , física, verbal, emocional o psicológicamente, incluso una vez, entonces ella gana en esos reclamos. Entonces ella gana. Es así de simple” , dijo a la corte el abogado de Amber Heard , Benjamin Rottenborn.

Sin embargo el juez no aceptó desestimar el juicio de difamación contra Amber Heard, por lo que se espera que este miércoles ella suba al estrado para presentar su versión de los hechos.

Amber Herad tiene síntomas de trastornos de personalidad: psicólogo

Un psicólogo contratado por Johnny Depp testificó en el juicio sobre la conducta de Amber Heard y aseguró que después de pasar 12 horas con la actriz, concluyó que ella muestra síntomas de dos trastornos de personalidad: trastorno límite de personalidad y trastorno histriónico de la personalidad. Añadió que su estudio no respaldaba un diagnóstico de trastorno de estrés postraumático.

Policía no encuentra rastros de violencia contra Amber Heard

Además, durante el juicio también testificó una oficial de la policía de Los Ángeles, quien en 2016 respondió a una llamada de emergencia por una pelea doméstica en el penthouse donde vivían Johnny Depp.

La policía indicó que Heard lloraba y no cooperaba, sin embargo, aseguró que al revisar el departamento no encontró pruebas de que ahí hubiera ocurrido un delito o que la actriz hubiera sido víctima de violencia doméstica.

¿Qué declaró Johnny Depp sobre Amber Heard?

En las primeras declaraciones de Johnny Depp , el actor aseguró que nunca golpeó a su ex esposa y calificó de atroces las acusaciones de la actriz.

El actor dijo que fue la actriz de ‘Aquaman’ quien se volvió violenta durante su matrimonio, detalló que al principio empezó con agresiones verbales, después comenzaron las bofetadas y empujones.

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Johnny Depp relató durante el juicio de difamación que su ex esposa Amber Heard que durante una discusión, ella le lanzó una botella de vodka que le cortó la punta del dedo. Al jurado se le mostró una foto de la lesión, que fue reparada quirúrgicamente.

Amber Heard defeca en la cama de Johnny Depp

El actor también relató que en una ocasión, cuando ya estaba en proceso de separación, Amber Heard defecó en la cama donde él dormía.

“Era una fotografía de la cama, nuestra cama, y en mi lado de la cama había heces humanas. Heard trató de culpar a los perros, pero los perros eran Teacup Yorkies que pesan alrededor de cuatro libras”.