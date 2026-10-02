Amenazan a vecinos de Iztapalapa para exigir cuotas mensuales por vigilancia en departamentos

El cobro de cuotas por supuestos servicios de vigilancia y mantenimiento mantiene en alerta a vecinos de Iztapalapa, quienes denuncian amenazas y violencia dentro de sus propias viviendas. En una unidad habitacional, las familias aseguran que la situación se ha agravado y temen por su seguridad ante la falta de una solución.

Exigen cobro de cuotas en edificios de Iztapalapa a cambio de seguridad

Entre los delitos de alto impacto que afectan a la población de la alcaldía de Iztapalapa se encuentra el cobro de piso que se extendió a las unidades habitacionales.

Los delincuentes piden una cuota mensual por cada departamento. Esto es el cobro de piso para poder vivir en su casa. Con amenazas, disparos y extorsiones mensuales es lo que, según vecinos, se vive dentro de la unidad habitacional San Marcos en la colonia El Mirador, en Iztapalapa.

En Lomas Estrella, alrededor de 20 familias habrían dejado sus viviendas por la violencia que se vive en sus propias casas.

En este lugar denuncian que un grupo de mafiosos aprovechó la falta de administración para imponer cobros a los residentes desde hace un año. En las secciones 1 y 2 piden 180 pesos al mes por departamento, para supuestamente mantenimiento y vigilancia.

🏘️😟 ¡Temen por su vida dentro de su propia casa! Vecinos de San Marcos, en Iztapalapa (@Alc_Iztapalapa), denuncian que un grupo les exige cuotas mensuales por supuesta vigilancia y mantenimiento, con amenazas armadas contra quienes no pagan



🔴 Algunas familias ya dejaron sus… pic.twitter.com/CVed20vJOT — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 2, 2026

Pero aseguran que nada ha mejorado. Ahora pretenden extender el cobro de otras cuatro secciones a 200 pesos a partir de noviembre. En conjunto son 660 departamentos, lo que representaría 132 mil pesos al mes, alrededor de un millón y medio al año.

Violencia por parte de supuestos cobradores de piso en Iztapalapa

Las personas que se niegan a pagar aseguran que son amenazadas con levantones y armas de fuego. Los vecinos también denuncian disparos al aire durante la noche y golpes contra vecinos que han levantado la voz.

Aseguran que hay personas vigilando los accesos y que incluso tienen el control de las bombas de agua de la unidad. Cuando piden auxilio, dicen que las patrullas no ingresan o solo dialogan con los señalados y se retiran.

Los vecinos afirman haber acudido al menos en tres ocasiones a la alcaldía, pero no han obtenido una solución para la violencia que viven día a día.