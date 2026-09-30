Acribillan a joven en Ermita Iztapalapa y muere hombre arrollado en la Línea 2 del Metro CDMX, mientras dormía

Mientras dormía la población de la CDMX, una trágica y violenta jornada dejó cuatro personas fallecidas en distintos puntos de la metrópoli: un ataque a balazos directo en Iztapalapa, una caída mortal a las vías del Metro en la estación Popotla, un incendio domiciliario con una víctima sin vida y la intervención de los cuerpos de auxilio en la Central de Abasto.

Acribillan a balazos a un joven de 20 años en el cruce de Ermita Iztapalapa y Periférico

Un ataque armado cobró la vida de un joven de aproximadamente 20 años de edad sobre la Calzada Ermita Iztapalapa, al cruce con el Anillo Periférico, en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con los informes policiales, la víctima caminaba por la zona cuando fue interceptada por un sujeto armado, quien le disparó a quemarropa en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga. El joven cayó desplomado sobre la banqueta y murió a los pocos minutos debido a la severidad de los impactos de bala. Agentes de la policía capitalina acordonaron la escena para permitir que los peritos de la Fiscalía levantaran el cuerpo e iniciaran el rastreo del agresor a través de los vídeos de las cámaras del C5.

Hombre muere tras caer a las vías y ser golpeado por el tren en el Metro Popotla

Una tragedia paralizó la circulación de los trenes en la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, a la altura de la estación Popotla, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Cerca de las 23:00 horas, personal de monitoreo observó a través de las cámaras de videovigilancia el momento exacto en que un hombre cayó a la zona de vías, siendo impactado por el convoy que ingresaba al andén. De inmediato se realizó el corte de corriente y se detuvo la marcha de las unidades para permitir la entrada de los equipos de rescate. Tras varios minutos de maniobras, se confirmó el fallecimiento del usuario. La fiscalía investiga las circunstancias que provocaron la caída.

Incendio dentro de una vivienda deja una persona muerta en la colonia Adolfo López Mateos

En la alcaldía Venustiano Carranza, una fuerte movilización de los servicios de emergencia se registró sobre la calle Raúl Salinas, en la colonia Adolfo López Mateos, a causa de un incendio domiciliario.

#AlertaVial | Tragedia en la Venustiano Carranza: un fallecido tras incendio en vivienda



Una intensa movilización de bomberos en la colonia Adolfo López Mateos, en la #CDMX, dejó al descubierto una tragedia tras sofocarse un incendio en una habitación.



Las autoridades… pic.twitter.com/BhMz2EWZnz — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 30, 2026

El fuego se originó al interior de una habitación de cuatro por cuatro metros y se propagó rápidamente. Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para sofocar las llamas y realizar labores de enfriamiento. Al ingresar al inmueble, los brigadistas localizaron el cuerpo sin vida de una persona. La zona quedó resguardada por la policía a la espera de los peritos ministeriales para determinar las causas que iniciaron el fuego y trasladar el cuerpo al anfiteatro.

Fuego en bodegas de la Central de Abasto y alarma por humo en plaza comercial de Iztapalapa

Finalmente, durante la noche se atendieron dos emergencias por fuego y humo en la alcaldía Iztapalapa. El primer incidente ocurrió en el área de frutas y verduras de la Central de Abasto, concretamente en el estacionamiento sobre las bodegas de la letra "S", donde una colilla de cigarro arrojada sobre cartón y plástico generó llamas y una columna de humo. Bomberos apagaron el fuego en minutos sin registrar heridos.

Fuego en la Central de Abasto y movilización sacude el oriente de la #CDMX



Una colilla de cigarro arrojada en la zona de frutas y legumbres provocó un incendio sobre las bodegas de la Central de Abasto, en la Ciudad de México. Gracias a la rápida intervención de los bomberos de… pic.twitter.com/YkxZ6pyJ7C — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 30, 2026

Posteriormente, en una plaza comercial ubicada en el cruce de Calzada de la Viga y Eje 5 Sur, en la colonia Santa María la Purísima, la rotura de una manguera provocó que aceite caliente de una planta de luz generara denso humo, asustando a visitantes. Bomberos desconectaron el aparato y descartaron fuego o lesionados.

