¡Amílcar Olán contra las cuerdas! Amplían denuncia por presunto huachicol fiscal y operaciones millonarias

Luego de que Azteca Noticias reveló el escondite de Jorge Amílcar Olán Aparicio y su cambio de imagen, el empresario fue incorporado a una denuncia por presuntos delitos financieros y de huachicol fiscal.

El diputado del PAN, Federico Döring, amplió la denuncia que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) el 27 de agosto de 2025 contra Andrés Manuel López Beltrán por presuntos delitos como delincuencia organizada, tráfico de influencias, tráfico de hidrocarburos y operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros.

En esta ampliación, el legislador incorporó a Jorge Amílcar Olán Aparicio para que sea investigado dentro de la misma causa.

De acuerdo con el documento, se solicita investigar presuntos esquemas relacionados con el contrabando de combustibles, desvío de recursos, operaciones con recursos de procedencia ilícita y movimientos financieros internacionales.

Presunto contrabando de combustibles

Entre los hechos que el legislador del PAN pide investigar figura el presunto contrabando técnico de combustibles.

El documento relaciona este señalamiento con la empresa Portacelis Gas and Oil, donde se reportaría únicamente una parte del volumen de diésel importado a través de las aduanas de Matamoros y Nuevo Laredo.

La afectación fiscal señalada en la investigación supera los 830 millones de pesos.

El documento también vincula esta conducta con una presunta red de protección e influencias políticas relacionada con Andrés Manuel López Beltrán.

Piden investigar movimientos financieros internacionales

Otro de los puntos centrales de la ampliación corresponde a presuntas operaciones financieras internacionales.

El documento solicita investigar una transferencia por 3 mil millones de pesos hacia cuentas en Suiza.

Además, pide esclarecer el origen y destino de esos recursos, así como su eventual relación con las conductas denunciadas.

Con esta ampliación, Federico Döring solicita que Jorge Amílcar Olán Aparicio sea incorporado a las investigaciones relacionadas con los hechos señalados en la denuncia.