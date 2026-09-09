Revelan llamada entre José Ramón Gómez Leal y el “Rey del Huachicol”

Las conversaciones atribuidas al empresario tamaulipeco Sergio Carmona, conocido como el “Rey del Huachicol”, vuelven a colocar bajo la lupa a un integrante de Morena, el senador José Ramón Gómez Leal.

Este martes, Miguel Meza, presidente de Defensorxs A.C., presentó una serie de mensajes que, según explicó, fueron extraídos de los teléfonos de Carmona después de su asesinato en noviembre de 2021; este contenido se encuentra bajo investigación.

Monterrey, Culiacán y una conversación que eleva las preguntas

En fragmentos presentados durante la entrevista también aparecen referencias a ciudades como Monterrey y Culiacán, además de reuniones y personas identificadas con apodos o nombres.

Meza señaló que estas conversaciones permiten reconstruir parte de los movimientos y contactos que Carmona habría mantenido con distintos personajes políticos.

Entre los intercambios difundidos existe además uno en el que se habla de “los unos”, de un hombre identificado como “el gordo” y de “el señor”.

🚨 Los WhatsApps del Huachicol, pt. 1



Hoy arrancamos con una nueva serie de publicaciones en @narcopoliticos_.



Los mensajes del Rey del Huachicol, Sergio Carmona, con políticos mexicanos.



Estos mensajes fueron extraídos por las autoridades de sus celulares, asegurados después… pic.twitter.com/8gU0CeVpfF — Miguel Meza (@MiguelMezaC) September 8, 2026

La conversación incluye una advertencia sobre una situación considerada urgente y una referencia a alguien con determinado rango.

Meza ofreció su propia interpretación sobre la identidad de algunas de esas personas; sin embargo, los nombres de quienes supuestamente representan esas referencias no aparecen de manera explícita en el fragmento difundido, por lo que atribuirles una identidad concreta sería ir más allá de lo que muestran los mensajes.

🚨La organización #Narcopolíticos reveló que el senador de @PartidoMorenaMx, José Ramón Gómez Leal, sostuvo una llamada con Sergio Carmona, “Rey del huachicol” para que pudieran viajar en su avión privado.



El contenido de esta llamada es parte de una carpeta de investigación de… pic.twitter.com/8Nb0XnHkyt — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 8, 2026

¿Qué relación tenía Gómez Leal con Sergio Carmona?

La relevancia de estas conversaciones no está únicamente en las palabras utilizadas, sino en la comunicación que se muestra entre Gómez Leal y Carmona, de acuerdo con la información presentada por Meza.

El activista sostiene que el senador habría tenido contacto con Carmona desde antes de que el empresario fuera relacionado públicamente con otros personajes de Morena.

También afirmó que Gómez Leal habría contribuido a acercar a Carmona con círculos políticos del partido.

A esto se suman señalamientos previos que Meza recordó sobre actividades empresariales relacionadas con el transporte de hidrocarburos de la familia del senador.