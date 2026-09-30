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Amílcar Olán se esconde en Suiza: ¿Cómo lo encontró el reportero Irving Pineda?

Amílcar cambia de escondite y Andy cambia la jugada en Tabasco

Tras ser localizado en Lugano, el empresario habría dejado la propiedad; en Tabasco, Andy pasó de caminar calles a encabezar asambleas.

Por: Oscar Morales, José Raúl Reyes / Azteca Villahermosa

Jorge Amílcar Olán, empresario señalado en investigaciones periodísticas por su cercanía con Andy López Beltrán, fue localizado en Lugano, Suiza, por el periodista Irving Pineda, pero después de la cobertura habría dejado la propiedad donde se encontraba, según reportes periodísticos. Mientras tanto, Andy López Beltrán modificó su estrategia política en Tabasco: dejó los recorridos casa por casa para encabezar asambleas en espacios cerrados y continúa con actividades rumbo a su aspiración política de 2027. El Financiero reportó previamente que López Beltrán había anunciado que mantendría sus recorridos por Tabasco.

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