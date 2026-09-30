Amílcar cambia de escondite y Andy cambia la jugada en Tabasco

Jorge Amílcar Olán, empresario señalado en investigaciones periodísticas por su cercanía con Andy López Beltrán, fue localizado en Lugano, Suiza, por el periodista Irving Pineda, pero después de la cobertura habría dejado la propiedad donde se encontraba, según reportes periodísticos. Mientras tanto, Andy López Beltrán modificó su estrategia política en Tabasco: dejó los recorridos casa por casa para encabezar asambleas en espacios cerrados y continúa con actividades rumbo a su aspiración política de 2027. El Financiero reportó previamente que López Beltrán había anunciado que mantendría sus recorridos por Tabasco.