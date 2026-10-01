¡Amílcar Olán, bajo la lupa! Señalamientos apuntan a posibles favores del gobierno y adeudos millonarios

En el programa Tolerancia Cero, la especialista María Amparo Casar habló sobre las acusaciones relacionadas con Amílcar Olán y señaló que, aunque no puede hablarse de pruebas presentadas ante un juez, sí existen elementos que, desde su perspectiva, apuntan hacia posibles irregularidades.

Casar mencionó entre esos indicios la presunta existencia de empresas fantasma y posibles favores recibidos por parte del gobierno; también explicó que distintas investigaciones periodísticas han documentado contratos, propiedades y operaciones vinculadas con Olán.

Los contratos y propiedades que forman parte del recuento

De acuerdo con el recuento que expuso, una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad contabilizó más de mil millones de pesos relacionados con dos contratos importantes, terrenos rentados al Poder Judicial y otros conceptos. Al sumar investigaciones de otros medios, la cifra se acercaría a los 3 mil millones de pesos mencionados previamente.

Sin embargo, aclaró que esa cantidad no puede confirmarse porque aún existen negocios y contratos cuya magnitud no ha podido ser cuantificada, entre ellos operaciones relacionadas con Pemex.

El adeudo fiscal y las empresas señaladas

También señaló un adeudo fiscal superior a 300 millones de pesos, cercano a los 350 millones, y mencionó empresas y propiedades como parte de los elementos que deberán analizarse para dimensionar el patrimonio y las operaciones atribuidas a Olán.