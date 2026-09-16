La FGR no ve ni oye nada de Andy López Beltrán y Amílcar Olán

La Fiscalía General de la República (FGR) no escucha a las madres buscadoras, pero tampoco quiere ver ni investigar los tejes y manejes de Andy López Beltrán y su amigo, Amílcar Olán… con ellos dos, no pasa nada.

“No, no hay nada”, fueron las palabras de la fiscal Ernestina Godoy, quien escapó en medio de los cuestionamientos sobre si existen investigaciones contra el hijo del expresidente y su buen amigo.