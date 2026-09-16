La FGR no ve ni oye nada de Andy López Beltrán y Amílcar Olán
Al hijo de AMLO se le involucra en una red de contrabando de combustible e importación ilegal de diésel, pero la FGR no da señales de querer investigar.
La Fiscalía General de la República (FGR) no escucha a las madres buscadoras, pero tampoco quiere ver ni investigar los tejes y manejes de Andy López Beltrán y su amigo, Amílcar Olán… con ellos dos, no pasa nada.
“No, no hay nada”, fueron las palabras de la fiscal Ernestina Godoy, quien escapó en medio de los cuestionamientos sobre si existen investigaciones contra el hijo del expresidente y su buen amigo.