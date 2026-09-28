“Hablan del pueblo y cobran los cuates”: En audios, Amílcar Olán presumía ser amigo de los hijos de AMLO

Lo que se destapó hoy es una película que ya vimos, porque en Venezuela le prometieron al pueblo que el petróleo les daría prosperidad, y así fue, pero solamente para los amigos del régimen. En México, el amigo se llama Jorge Amílcar Olán Aparicio, cercano a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La opinión de Andreina Andrade

“Nos prometieron que ahora sí que se acabaron los privilegios, que primero los pobres y sí, primero los pobres. Primero los pobres se forman, primero los pobres esperan, primero los pobres.

Hagamos cuentas, Almícar Olán, amigo de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, llevaba meses desaparecido, pero ya lo encontramos.

Está en Suiza, entre chocolates, montañas, relojes finos, mientras muchos mexicanos están ahorita en la fila del IMSS y tienen que llegar desde las 05:00 a formarse, porque mientras a usted le dicen que no hay medicinas, que vaya por jeringas y gasas para poder atender a su paciente, una empresa de Olán recibió más de 490 millones de pesos de dinero público por contrato de medicamentos.

Hay otra empresa ligada a su contador, se llevó contratos del IMSS, que una investigación detectó sobreprecios de hasta 1000% en medicinas para la diabetes, 1000%.

O sea que una cajita de medicinas que vale 100 pesos se pagó en 1,100 pesos con su dinero para su medicina, una medicina que a usted no le dieron.

Nadie contesta cuando se pregunta esos millones no salieron de la cartera de ningún presidente, salieron de usted.

Cada vez que usted cobra su quincena deja sus impuestos, cada vez que va y compra tortillas deja sus impuestos, cada vez que llena el tanque de gas te cobran impuestos.

Y luego los trenes. Hay audios en donde Olán habla del negocio del balasto, la piedra que sostiene las vías del Tren Maya y del Interoceánico, y presume ser cuate del hijo del expresidente y que eso le abre puertas.

Hay señalamientos sobre la calidad de ese material. El Interoceánico se descarriló y murió gente, y cuando hay muertos, cada decisión de esa obra se tiene que investigar cada una, tornillo por tornillo.

¿Ahora ve que sí es problema de todos?

Cada peso que se paga de más es una farmacia vacía, una carretera con baches, una escuela sin techo.

Y esta película ya la vivimos en Venezuela, le prometieron al pueblo el petróleo y los que se hicieron ricos fueron los amigos del régimen con cuentas en Suiza y Andorra, mientras en los hospitales todavía no llega una sola gasa.

En Nicaragua, la familia en el poder son los empresarios, terminaron controlando negocios, medios de comunicación, combustible. En Cuba, los militares son los que manejan los hoteles, las divisas, mientras afuera el pueblo hace fila por un pedazo de pan. En Rusia, los amigos de Putin compraron yates en Europa, mientras el ruso común apenas llega a fin de mes.

Es lo típico de los países autoritarios. Cambia el país, cambia el discurso, pero el guion es el mismo. Hablan del pueblo y cobran los cuates.

Es una película que ya vimos, ya sabemos cómo empieza, ya sabemos cómo sigue, ya sabemos cómo termina.

Y eso es lo único bueno de esta historia, porque ya sabemos el final y todavía estamos a tiempo de no repetirlo porque un gobierno autoritario no empieza con tanques en la calle, empieza con un amigo de la familia que se vuelve millonario y pregunta cómo y se detiene el día en que todos empezamos a preguntar a mí.

Amílcar Olán está en Suiza, tranquilo, lleno de dinero, pasa todo increíble mientras usted está aquí pagando la cuenta, una cuenta que queremos saber quién firmó, cuánto se pagó, qué se entregó y quién va a responder.

México despierta, porque ese dinero era tuyo”.

