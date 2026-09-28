De los pisos y excusados a Lugano: ¿dónde terminó Amílcar Olán?

Amílcar Olán, señalado en investigaciones y reportes periodísticos por presuntos vínculos empresariales con Andy y Bobby López Beltrán, volvió al foco público luego de que el periodista Irving Pineda lo ubicara en Lugano, Suiza. Los señalamientos relacionan a Olán con negocios y contratos de obra pública, entre ellos proyectos como el Tren Maya, el Tren Interoceánico y Dos Bocas, además de acusaciones sobre presunto huachicol fiscal. Su trayectoria también ha llamado la atención por el salto de negocios locales en Villahermosa a operaciones de mayor escala relacionadas con contratos gubernamentales.

