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Amílcar Olán se esconde en Suiza: ¿Cómo lo encontró el reportero Irving Pineda?

De los pisos y excusados a Lugano: ¿dónde terminó Amílcar Olán?

Irving Pineda ubicó a Amílcar Olán en Lugano, Suiza, tras los señalamientos sobre sus presuntos vínculos empresariales y contratos públicos.

Por: Javier Alatorre, Oscar Morales

Amílcar Olán, señalado en investigaciones y reportes periodísticos por presuntos vínculos empresariales con Andy y Bobby López Beltrán, volvió al foco público luego de que el periodista Irving Pineda lo ubicara en Lugano, Suiza. Los señalamientos relacionan a Olán con negocios y contratos de obra pública, entre ellos proyectos como el Tren Maya, el Tren Interoceánico y Dos Bocas, además de acusaciones sobre presunto huachicol fiscal. Su trayectoria también ha llamado la atención por el salto de negocios locales en Villahermosa a operaciones de mayor escala relacionadas con contratos gubernamentales.

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