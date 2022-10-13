¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 13 de octubre

Este 13 de septiembre en la mañanera de AMLO se dieron a conocer las cifras sobre seguridad en el reporte de Cero Impunidad, entre otros temas. Checa el resumen completo de la conferencia de prensa.

Suman más de 8 mil detenidos en todo el país



Ricardo Mejía, subsecretario de seguridad, reportó en la mañanera de AMLO que hubo 8 mil 269 detenidos del 6 al 12 de octubre, como resultado de la coordinación de los tres niveles de gobiermo.

Se logró la detención de siete personas de una banda de secuestradores en Huehuetoca, Hidalgo, por el rapto de un menor de ed ad, además del aseguramiento de tres inmuebles.

Mejía también reportó la liberación de la carretera 15 en Sonora, en el territorio Yaqu, tras 10 años.

#EnLaMañanera | Tras la intervención hace unos días de autoridades en la carretera internacional 15 que constantemente sufre de bloqueos de #yaquis, se ha identificado que quienes bloquean esa carretera más que un movimiento social es un grupo criminal, así lo informó @RicardoMeb pic.twitter.com/NH74SQjvTw — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 13, 2022

AMLO agradece a diputados aprobación de Reforma de Fuerzas Armadas

El Presidente agradeció a los diputados que votaron para que las Fuerzas Armadas permenzcan hasta el 2028 para labores de seguridad, pues aseguró que permitirá el fortalecimiento de la Guardia Nacional y que se evite se corrompa como la Policía Federal.

“Aprovecho para agradecer a legisladores ya se aprobó el que la Guardia Nacional sea apoyada por las Fuerzas Armadas, que continúe y que se fortalezca y no es militarizar”, indicó.

"Esto va a ayudar muchísimo para que no termine la Guardia Nacional como acabó la Policía Federal, que se pudrió y se corrompió y de ahí salieron gentes que ahora incluso están en la cárcel porque se asociaron con la delincuencia organizada", agregó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ descartó que busque militarizar al país con la reforma que mantiene al Ejército en las calles hasta 2028 pic.twitter.com/YAr4tnSqbr — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 13, 2022

AMLO destapa a alos 42 candidatos del bloque opositor

En la mañanera de AMLO se dieron a conocer el listado de los 42 candidatos de la oposición entre ellos ex candidatos presidenciales, ahora legisladores y gobernadores. Sin embargo, les recomendó que se apuren a elegir a su aspirantes a la Presidencia en 2024.

"Hay bastantes, se tienen que poner de acuerdo", dijo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ sacó una diapositiva en su mañanera con los nombres de 42 personas que podrían ocupar la candidatura presidencial de partidos opositores pic.twitter.com/VboCwV2b0O — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 13, 2022

Presidente pide informar sobre reforma de cuentas abandonadas

AMLO opinó sobre reformas a la Ley de Instituciones de Crédito y pidió que se informa más al respecto.

"Como nos echan la culpa de todo, de todas maneras yo pido con todo respeto al Poder Legislativo que informen y que se profundice más sobre el tema como todavía tiene que ir al Senado, tienen tiempo porque parece que lo confiscado en el caso de delitos un porcentaje es para la federacion y otro para los estados, yo diria no, todo para programas sociales", recomendó.

"De todas maneras que se revise y que se analice bien y que se supervise y que la gente esté informada para que no nos acusen de que queremos confiscar bienes", puntualizó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ consideró que legisladores deben explicar la iniciativa avalada en @Mx_Diputados y turnada al #Senado para que las cuentas bancarias que no han mostrado actividad durante seis años o más se destinen al presupuesto de seguridad pública. pic.twitter.com/pvHlqOMSO0 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 13, 2022

Frases de AMLO en la mañanera del 13 de octubre de 2022

Estas fueron las frases más destacables de López Obrador durante la mañanera de hoy.