“Que atiendan las causas": AMLO afirma no tener el mismo problema que Estados Unidos por fentanilo

Durante la conferencia matutina del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), afirmó que México no tiene el mismo problema que Estados Unidos a causa del consumo de fentanilo, pues el problema no se encuentra distribuido en el país.

"¿Por qué nosotros no tenemos el problema que, lamentablemente, padece Estados Unidos? Volvemos a lo mismo, por nuestras culturas. ¿Y dónde tenemos nosotros mayor consumo de drogas? En algunos estados o ciudades, pero no está extendido en el país", afirmó AMLO.

Aseveró que la importancia radica en atender las causas del consumo de fentanilo y recomendó a Estados Unidos a hacer lo mismo en su país.

AMLO propone sustituir fentanilo por otros analgésicos



¿Qué soluciones da AMLO para el consumo de fentanilo en México?

AMLO destacó que la solución para evitar el consumo de fentanilo y otras drogas en México es atender las causas desde el principio y estar al pendiente de los jóvenes.

"Fortalecer valores culturales, morales y espirituales, procurar que no se desintegren las familias, que estemos pendientes de los jóvenes y de los familiares. También que los amigos ayuden", reiteró AMLO.

AMLO afirma que primero se tienen que atender las causas y después al narcotráfico.

¿Qué recomienda AMLO a Estados Unidos por problema de fentanilo?

Asimismo, AMLO dio a conocer las recomendaciones que da a Estados Unidos por el problema de fentanilo:

"Que atiendan las causas, porque ahora es el fentanilo; pero vamos a suponer que ya no llega el fentanilo a Estados Unidos de México o China. ¿Qué no pueden crear, como ha sucedido, otra droga química? Claro que sí", sentenció AMLO.

AMLO propone sustituir fentanilo por otros analgésicos

El pasado 15 de marzo, AMLO habló de la crisis de fentanilo en el país y puso en la mesa la posibilidad de prohibirlo y usar otros analgésicos.

“Que analicen la posibilidad de sustituir el fentanilo con fines médicos por otros analgésicos para dejar de usarlo”, mencionó AMLO.

En caso de ser viable que científicos y médicos busquen y analicen la posibilidad de sustituir el fentanilo por otros analgésicos, AMLO destacó que le pediría lo mismo a Estados Unidos.

