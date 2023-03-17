¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 17 de marzo

Durante la conferencia mañanera de AMLO de este viernes 17 de marzo, se abordaron temas como: seguridad en el estado de Tabasco. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen en vivo de la conferencia del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la cual se llevó a cabo en Tabasco.

AMLO aseguró que Tabasco fue el estado con mayor crecimiento económico el año pasado, así con mayor empleos generados.

¿Qué dijo AMLO sobre la compensación que se llevará Lorenzo Córdova?

AMLO aseveró que, tras la salida del presidente Lorenzo Córdova del INE con casi dos millones de compensación, significa que tienen una caja de ahorro.

Desarrollo del sureste de México

AMLO habló acerca del desarrollo en Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, en ese sentido pronosticó el crecimiento de la región durante los próximos años.

Lázaro Cárdenas Batel sale de la Coordinación Asesores del presidente AMLO

AMLO confirmó la salida de Lázaro Cárdenas Batel a la jefatura de asesores de presidencia, destacó que esto se dio hace 20 días; sin embargo, no se había hecho público.

En ese sentido, dejó en claro que se desempeñará dentro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).