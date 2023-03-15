“Hay que explorar": AMLO propone sustituir fentanilo por otros analgésicos

Durante la conferencia matutina el Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), habló acerca de una estrategia que se encuentra "explorando" ante la crisis del fentanilo. Propone la posibilidad de prohibir el uso de fentanilo de uso médico y sustituirlo con otros analgésicos.

"Que analicen la posibilidad de sustituir el fentanilo con fines médicos por otros analgésicos para dejar de usarlo”, mencionó AMLO.

AMLO destacó que realizará la propuesta de prohibir el fentanilo para que científicos y médicos mexicanos busquen y analicen la posibilidad de sustituirlo por otros analgésicos.

En caso de ser viable, aclaró que pedirá lo mismo a Estados Unidos.

#ÚltimaHora | El presidente @lopezobrador_ estudia la posibilidad de prohibir el uso del fentanilo con fines médicos pic.twitter.com/1DHJMzhku4 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 15, 2023

AMLO se lanza contra Estados Unidos por crisis de fentanilo

El presidente AMLO nuevamente se lanzó contra el país vecino por la crisis de fentanilo y destacó que en México se hace un mayor trabajo para combatirlo en comparación con Estados Unidos.

AMLO señaló que durante su gobierno se han decomisado hasta seis toneladas de fentanilo.

“Se les hace fácil culpar a México de manera injustificada por politiquería e hipocresía, y se han atrevido a decir que si nosotros no controlamos lo de la entrada de fentanilo a Estados Unidos (…) que hasta van a presentar una iniciativa para que el ejército estadounidense detenga a las bandas de narcotraficantes mexicanos violando nuestra soberanía. Eso nunca jamás lo vamos a permitir”, señaló AMLO.

AMLO critica iniciativa sobre Fuerzas Armadas en México para combatir el fentanilo

El presidente de México no dudó en lanzarse de nuevo contra la iniciativa sobre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para combatir la crisis de fentanilo. Es importante recordar que esta iniciativa es por parte de los republicanos.

Cabe destacar que, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, reconoció el pasado martes que el combate contra el tráfico de fentanilo y armas comienza desde su país.

Durante la conferencia matutina, López Obrador descartó abrir las puertas a las agencias como la Administración de Control de Drogas (DEA) ante la ineficiencia de las labores en su propio país.