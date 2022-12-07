AMLO celebra la aprobación del Plan B de la Reforma Electoral

Luego de la aprobación en fast track del Plan B de la Reforma Electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró el aval y reconoció que las reformas electorales secundarias están acotadas.

"Está acotada porque no puede contravenir o contradecir lo que está en la Constitución, son márgenes muy estrechos, sin embargo, esos márgenes sin violar la Constitución se logró la aprobación de la ley electoral", expresó el Presidente López Obrador en la mañanera de hoy.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ consideró que los cambios a leyes secundarias de comicios avalados en San Lázaro son limitados. pic.twitter.com/xL6yp0WTae — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 7, 2022

AMLO dijo que con este “Plan B” se logrará un ahorro de 3 mil 500 millones de pesos, ya que se eliminarán duplicidad de funciones del INE.

"Que sí se redujo el gasto del INE porque habían muchas oficinas duplicadas y se hizo pues un ajuste, una integración y otros gastos, en general se logró un ahorro de 3 mil 5 millones de pesos”, indicó.

AMLO plantea que candidato al 2024 hable de Reforma Electoral

El Presidente dijo que el debate sobre la necesidad de una Reforma Electoral apenas inicia y espera que quienes aspiran a ser candidatos a la Presidencia en 2024.

“Esto apenas comienza, es importante que no se abandone esta lucha, que sea tema de discusión en la próxima campaña presidencial”, expresó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ consideró que futuro candidato presidencial de Morena debe proponer Reforma Electoral que incluya mayúsculos cambios en #INE pic.twitter.com/dbpopcmS3d — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 7, 2022

Aunque reconoció que con la reforma constitucional se ahorrarían 15 millones de pesos, celebró que con el Plan B se podrá impedir la compra del voto, a través de la supresión de mecanismos que permitan los monederos electrónicos, pues aseguró que sus adversarios usan este método para comprar sufragios.

También dijo que las ventajas del Plan B de la Reforma Electoral es que se facilitará de las personas que radican en el extranjero, aunque prevé que la oposición buscará que se declare inconstitucional.

Por su parte, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, explicó que no hay forma de que puedan declararla antic onstitucional, y destacó que con este Plan B los consejeros del INE no podrán impedir candidaturas más allá de los requisitos señalados para participar.