¿Qué se dijo en la mañanera de AMLO? Resumen de hoy 7 de diciembre

Este 7 de diciembre en la mañanera de AMLO se habló sobre la discusión y votación de la Reforma Electoral y la explicación del Plan B o leyes secundarias en materia electoral. Este es el resumen de la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador.



¿A qué horas es la mañanera de AMLO?

De lunes a viernes, el Presidente ofrece su conferencia de prensa la mayoría de las ocasiones desde Palacio Nacional, la mañanera de AMLO inicia a las 7:00 horas tiempo del centro de México, aunque algunas veces cuando el mandatario se encuentra de gira en la frontera norte, este horario se recorre una hora.

AMLO opina sobre aprobación de leyes secundarias de Reforma Electoral

El Presidente inició la mañanera con la aprobación de las leyes secundarias de la Reforma Electoral, a las que llamó como Plan B, dijo que prevé que la oposición interponga amparos al acusar inconstitucionalidad, por lo que dijo que la discusión sobre temas electorales “apenas comienza”, incluso dijo que ojalá que el tema sea debate en la campaña rumbo al 2024.

“Es importante que no se abandone esta lucha, que sea tema de discusión en la próxima campaña presidencial para seguir impulsando la democracia”.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ consideró que futuro candidato presidencial de Morena debe proponer Reforma Electoral que incluya mayúsculos cambios en #INE pic.twitter.com/dbpopcmS3d — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 7, 2022

Titular de Segob celebra aprobación del Plan B de Reforma Electoral

Por su parte, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, explicó que se prevé que la minuta sobre el Plan B de la Reforma Electoral pase al Senado y se discuta en las siguientes sesiones.

Con estas leyes secundarias se espera un ahorro de 3 mil 500 millones de pesos, se evite la compra del voto a através de la supresión de uso de monederos electónicos o tarjetas de prepago.



#EnLaMañanera | El Secretario de Gobernación, @adan_augusto aplaudió que legisladores aprobaran voto electrónico pic.twitter.com/mgiHEZyvi6 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 7, 2022

También se eliminan la duplicidad de funciones del INE, además se facilite la votación de mexicanos al extranjero.

Las leyes electorales secundarias también contemplan que no se pueden cancelar candidaturas por parte del INE.

#EnLaMañanera | El Secretario de Gobernación @adan_augusto aseguró que con cambios a leyes que rigen comicios se evitarán que autoridades electorales cancelen candidaturas pic.twitter.com/IeGF3zlmnx — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 7, 2022

AMLO pide a “corcholatas” tener cuidado con debates

El Presidente dijo que si los aspirantes a ser candidatos de Morena a la Presidencia buscan debatir entre ellos para conocer sus propuestas, no le parece mala idea, solo les pidió tener cuidado, luego de que el INE ordenó a Sheinbaum deslindarse de la campaña #EsClaudia.

“Si ellos lo aceptan, sí, no hay por qué negarse a que den a conocer sus planteamientos, solo tener cuidado de que no los vayan acusar de actos anticipados de campaña porque pues andan muy estrictos. Si no está prohibido y lo pueden hacer”, indicó.



AMLO viajará a Perú en vuelo comercial

López Obrador indicó que para acudir a Perú el próximo 14 de diciembre para entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a Pedro Castillo usaría una aerolínea comercial.

Agregó que los mandatarios de Chile, Colombia, Ecuador, Costa Rica y la presidenta de Honduras confirmaron su visita para entregar la dirigencia.