Diputados aprueban en fast track Plan B de Reforma Electoral de AMLO

Con 267 votos a favor y 221 en contra Morena, PT y Partido Verde en la Cámara de Diputados aprobaron vía fast track el Plan B de la Reforma Electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La propuesta del Ejecutivo para reformar leyes electorales secundarias fue modificada, pues agregaron propuestas del PT y PVEM, que les permitirá transferir votos entre partidos lo que les ayudará a conservar su registro

Horas antes la oposición sepultó la Reforma Electoral constitucional de AMLO, ya que Morena y aliados no alcanzaron la mayoría calificada requerida.

Pero más tarde vino la revancha, ya que avalaron fasta track el Plan B de AMLO de la Reforma Electoral que reforma seis leyes secundarias con algunas modificaciones.

Estas iniciativas no pasaron por comisiones y la oposición protestó, ya que acusaron ilegalidad.

“Las percepciones salariales de las personas consejeras, magistradas electorales y la totalidad del INE, así como del Tribunal, sean inferiores al salario del Presidente de la República… Como ven ustedes, el INE sí se toca”, Graciela Sanchez Ortiz, diputada de Morena.

Qué dice el Plan B de la Reforma Electoral de AMLO

La iniciativa del ejecutivo incluye propuestas de última hora del PTy del Partido Verde, blinda el registro de partidos nacionales y permite transferir votos en candidaturas comunes, además de usar los remanentes de recursos públicos y privados para financiar elecciones subsecuentes.

Estas modificaciones causaron una nueva batalla entre los diputados, ya que la oposición trató de frenar el Plan B para que se discutiera en comisiones, pero no pudo.

“Se van a atrever a decir que conocen el contenido de las iniciativas, no sean cínicos, no sean hipócritas, no sean mentirosos, no sean ignorantes, no sean indolentes. Estas iniciativas son producto del rencor y del odio y de la falta de reconocimiento a la autoridad electoral, porque no creen en la democracia, ustedes solo saben obedecer, eso es lo que saben hacer”, dijo Humberto Aguilar, diputado del PAN,





“La iniciativa que se presenta al vapor, constituye un fraude constitucional, un fraude a la ley y una traición a México”, indicó Jaime Zertuche, diputado del PRI.

Sin embargo, Morena y aliados iban por la aprobación de las leyes electorales secundarias, a pesar de la oposición.

“El Plan B, para que lo entiendan, es el plan donde no los necesitamos a ustedes, vamos a sacar esta reforma… Así que no se hagan ilusiones, mejor háganse a la idea de que se les terminaron sus cuotas y sus cuates. De que vamos a limpiar al INE a pesar de su cantaleta de que no se toca”, Benjamín Robles, diputado del PT.

“Si se llega a votar a favor en el Senado de la República nos vemos en la corte. Van a volver a enmendar la plana por violaciones graves al proceso legislativo”, indicó Salomón Chertorivski.

“Entiéndanlo, ustedes le pertenecen a la letrina de la historia por lo que pretenden hacer el día de hoy… Nosotros no vamos a convalidar este anidado de resentimientos y de odio que representa la iniciativa elaborada por el Presidente, pero acuñada por sus empleados”, diputado del PAN, Jorge Triana.

Durante la sesión donde se votaba el Plan B de la Reforma Electoral de AMLO, diputados del PAN, PRI, PRD Y Movimiento Ciudadano (MC) abandonaron la sesión en medio de reproches de Morena.

“¡Fuera, fuera, fuera…fuera los traidores, fuera los traidores!”, se escuchaba.

Ahora la minuta del Plan B de la Reforma Electoral se turnó al Senado para su validación.