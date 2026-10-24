VIDEO: Así defendía AMLO a Taddei; hoy el INE enfrenta investigación por presunta corrupción

Las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en defensa de Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), volvieron a cobrar relevancia luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) iniciara una investigación por presuntas irregularidades en las contrataciones del organismo electoral.

En marzo de 2023, cuando Taddei fue elegida para encabezar el INE, el entonces presidente de México respaldó públicamente su llegada al cargo y destacó su trayectoria, profesionalismo e integridad. Ahora, sus palabras resurgen en medio de los cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y anomalías en el manejo de recursos dentro de la institución.

¿Qué dijo AMLO sobre Guadalupe Taddei?

El 31 de marzo de 2023, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador fue cuestionado sobre la elección de Taddei como nueva presidenta del INE, después de que concluyera la gestión de Lorenzo Córdova.

El exmandatario manifestó que veía con buenos ojos su nombramiento y destacó que, aunque no la conocía personalmente, sí conocía a su familia, a la que describió como progresista, demócrata y honesta.

“Conozco a su familia, eso sí, y sí son gente progresistas y demócratas, y gente honesta”, expresó durante aquella conferencia.

AMLO también defendió la preparación de la funcionaria y aseguró que su llegada al organismo electoral representaba una decisión adecuada. Entre sus declaraciones más contundentes estuvo la siguiente:

“Es honesta, incapaz de actuar como el presidente que está saliendo, es una mujer íntegra”, afirmó, en referencia a Lorenzo Córdova.

“Conozco a su familia, son gente progresista, demócrata y honesta” Así defendía AMLO a la consejera presienta del INE, Guadalupe Taddei Hoy está señalada de crear una red de corrupción al interior del INE 📹 @politicomx https://t.co/J4mwoSRsgb — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 24, 2026

¿Por qué investigan al INE de Guadalupe Taddei?

Las declaraciones del expresidente vuelven a circular en un contexto distinto, luego de que la ASF anunciara el inicio de una investigación de oficio por posibles irregularidades en contrataciones relacionadas con el Instituto Nacional Electoral.

La indagatoria busca esclarecer posibles anomalías en procedimientos de contratación, así como indicios de conflictos de interés, presuntas colusiones y posible triangulación de recursos públicos. La revisión también contempla operaciones vinculadas con proveedores y otros organismos electorales.

Taddei asegura que el INE colaborará con la investigación

Ante las indagatorias, la Presidencia del Consejo General del INE informó este sábado que colaborará con la Auditoría Superior de la Federación y con el Órgano Interno de Control del instituto para esclarecer los hechos.

En su posicionamiento, el organismo manifestó su respaldo a la fiscalización y señaló que pondrá a disposición de las autoridades la información y los antecedentes que sean requeridos para revisar los procedimientos cuestionados.