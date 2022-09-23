AMLO acuerda con empresarios no aumentar precios de alimentos

El 3 de octubre se dará a conocer el acuerdo al que llegaron con empresarios y productores sobre los precios de alimentos, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En la conferencia mañanera, detalló que tras la reunión que mantuvo con empresarios y productores, ya que se comprometieron en mantener el precio de alimentos y que no haya aumentos a través de un plan que darán a conocer en dos semanas en una conferencia en Palacio Nacional.

#EnLaMañanera | Productores de alimentos básicos mantendrán sus precios y evitarán aumentarlos, así lo acordaron tras la reunión privada con presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/kNOoLNRyC6 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 23, 2022

“Fue una buena reunión, le agradezco mucho a los productores, se está trabajando de manera conjunta, lo importante es que se logró el acuerdo unánime de mantener precios sin aumentos de precios de productos básicos como los alimentos”, dijo.

“Les expliqué que teníamos que controlar la inflación y que la parte energética y que teníamos control, pero el problema era el precio de alimentos y que entendía subiendo insumos, materias primas en el mundo porque es una inflación mundial, peor que podíamos actuar y controlar la inflación porque causa mucho daño”, dijo.

AMLO rechaza que sea control de precios de alimentos

El Presidente dijo en la mañanera del 23 de septiembre que el acuerdo al que llegó con los empresarios no es un control de precios de los alimentos de la canasta básica, sino un acuerdo para que incluso se amplíe a más de 24 productos.

“No es control de precios, se va a llegar a un acuerdo, esta canasta de 24 productos y de ser posible se va a ampliar. Participaron productores, distribuidores, industriales, los más importantes en la distribución”.

En la reunión estuvieron empresarios y productores de alimentos como maíz, pollo, huevo, atún, entre otros, además de dueños y directores de cadenas de tiendas de conveniencia.