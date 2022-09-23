El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofreció su conferencia mañanaera este 23 de septiembre desde Palacio Nacional . Sigue en vivo este evento.

AMLO plantea reforma al Poder Judicial

El Presidente aseguró en la mañanera del 23 de septiembre que se tiene que hacer una reforma al Poder Judicial, luego de que se dio a conocer el caso del juez encargado del caso Ayotzinapa que liberó a 120 implicados en el caso.

"Hace falta reforma al Poder Judicial, ojalá los integrantes de la judicatura o un grupo de jueces o los ministros lo planteen porque sí está mal con todo respeto a su independencia. Tiene que haber una revisión de este proceder al interior del poder judicial, no puede seguirse manteniendo así y que la autonomía de los jueces", dijo.

"Si el problema de México fuesen las leyes, no habría problema, porque ninguna ley dice que hay que actuar de manera injusta, ninguna ley dice que hay que proteger a delincuentes", opinó.

AMLO difunde preguntas de posible encuesta de Guardia Nacional

El Presidente insistió en que la reforma sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles para cuestiones de seguridad deben someterse a consulta ciudadana, incluso recomendó que se realice a inicios de 2023 sin ayuda del INE, aunque no sea vinculante.

Además, dio a conocer las preguntas que se plantearían en la consulta ciudadana para que la decisión que de permanezcan en las calles no sea una decisión "copular".

Presentarán el 3 de octubre acuerdo para frenar inflación

AMLO también dio a conocer que el 3 de septiembre algunos empresarios y productores para detener el aumento de los precios de alimentos de la canasta básica.