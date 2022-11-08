AMLO llama a consejeros del INE “cretinos y corruptazos”

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticó a Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), a quien le dijo que es una "pieza clave" de los opositores y de no pronunciarse en fraudes electorales, incluso acusó a los consejeros de ser corruptos.

En la mañanera de hoy, AMLO criticó las posturas de los consejeros electorales respecto a la Reforma Electoral que ya se encuentra en la Cámara de Diputados para su discusión.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ también criticó a Lorenzo Córdova por no pronunciarse sobre fraudes electorales ocurridos en el pasado en el país pic.twitter.com/fCshupebo9 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 8, 2022

"El Presidente del INE es una pieza clave del bloque conservador en México, él pertenece al conservadurismo, él fue promovido con el propósito de que los neoliberales y conservadores corruptos simularan de que en México había democracia", aseveró.

"Jamás se pronunció cuando se cometieron fraudes electorales, sin embargo, era especialista en la materia, pero no se metió nunca, siempre como simulador", dijo.

López Obrador también acusó al presidente del INE de atentar contra la democracia.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ acusó al presidente del #INE Lorenzo Córdova de evitar promover la democracia pic.twitter.com/wI2aCkJqb4 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 8, 2022

AMLO tilda de cretinos a consejeros del INE

El Presidente López Obrador llamó "cretinos" y acusó de corruptos a los consejeros del INE que se oponen a la Reforma Electoral.

"¿Ese es el INE que defienden? ¿Eso es lo que llaman con la Reforma Electoral? Buscan destruir la democracia, son unos cretinos, corruptazos que se vayan a engañar más lejos, pero lo increíble es que todavía hay quienes les creen, existe una especie de masoquismo", dijo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ criticó a los actuales consejeros del #INE y rechazó que sean defendidos por un mínimo de ciudadanos pic.twitter.com/iHay8jaFzb — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 8, 2022

López Obrador aseguró que afortunadamente es un sector muy reducido el que defiende al INE, pues el pueblo de México, sostuvo, “está muy despierto”.

El Presidente volvió a defender la iniciativa de la Reforma Electoral y rechazó que se busque un fraude para las elecciones de 2023 y 2024 como sea ha acusado.

“Nosotros tenemos principios, ideales, somos demócratas, auténticos”, dijo.