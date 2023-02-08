AMLO asegura que Norma Piña preside la Suprema Corte por él

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, llegó al cargo gracias a él.

Durante la mañanera, López Obrador explicó que en su administración ahora sí se respeta la separación de poderes, pues recordó que en administraciones pasadas se estilaba que el Presidente designara a los funcionarios.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ dijo en su mañanera que Norma Piña, presidenta de la @SCJN está en el puesto gracias a él pic.twitter.com/g7wAVzKzxM — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 8, 2023

"Ya hay independencia que no había antes, estoy contentísimo porque la mayoría de los ministros de la Corte. Sí, pero lo voy a usar para cosas que considere importante. Se me viene la campaña de que estoy actuando de manera autoritaria, vale más que se vaya como corresponde legalmente a la Suprema Corte", explicó.

"Es importante la separación de poderes, se imaginan el cambio que significa. La señora Presidenta de la Suprema Corte, para hablar en plata, está por mí de presidenta, porque antes el Presidente ponía y quitaba a su antojo", expresó de forma irónica durante la mañanera de hoy.

AMLO descarta aplicar veto a Plan B de la Reforma Electoral

Las declaraciones sobre la ministra Norma Piña salieron luego de que se le cuestionó si vetará la promulgación de las reformas secundarias en materia electoral, conocidas como Plan B de la Reforma Electoral, ya que permite a los partidos políticos tener un guardadito, a pesar de la austeridad que López Obrador.

El Presidente explicó que no impedirá su promulgación, ya que en caso contrario lo acusarán de dictador, aunque reconoció que la Reforma Electoral constitucional buscaba recortar recursos, pero recordó que sus opositores impidieron que se aprobara.

“Gastan mucho los partidos... Si yo veto ahora, me van a tachar de dictador", expresó.