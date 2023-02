Norma Piña y otros funcionarios que no siguieron el protocolo con AMLO

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, destacó la actitud de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, quien permaneció sentada durante la ceremonia del 106 aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917, que se realizó en el Teatro de la República, en Querétaro, ¿pero qué otros funcionarios han roto el protocolo?

En el acto del 106 aniversario de la Constitución mexicana fuimos testigos de la vitalidad de nuestras instituciones con un debate de ideas entre los representantes de los tres poderes de la Unión. Resulta desafortunado que no todos respetaron el protocolo de la ceremonia. pic.twitter.com/abxPE0qQQF — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) February 5, 2023

Durante la mañanera del 6 de febrero, AMLO destacó que la actitud de la ministra de la SCJN es muestra de la autonomía de los tres poderes, en comparación de otros sexenios, en donde aseguró que los ministros eran empleados del Presidente.

“Ayer me dio mucho gusto porque se notó, yo creo que porque estaba cansada o no quiso pararse la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, me dio mucho gusto porque eso no se veía antes, los ministros de la Corte eran empleados del Presidente”, expresó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se refirió a la presidenta de la #SCJN Norma Piña, quien permaneció sentada cuando llegó al Teatro de la República donde se celebró el 106 aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917 pic.twitter.com/Kj8Lt28MlC — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 6, 2023

Funcionarios que rompieron protocolo en eventos AMLO

*Arturo Zaldívar

Pero este no es el primer evento en el que funcionarios federales no responden a la invitación de AMLO, ya que en años anteriores, el ahora expresidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, también hizo un “desaire” al Presidente al no acudir a su segundo informe de gobierno, como lo marca el protocolo.

*Alejandro Gertz Manero

El tercer funcionario que ha roto el protocolo de un evento presidencial ha sido el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), quien tampoco acudió a su segundo informe de gobierno.

En su discurso, AMLO destacó que eso era muestra de la autonomía de los tres poderes, ya que antaño se estilaba obedecer al Presidente sin respetar la autonomía.

“Hemos cumplido nuestra promesa de impulsar la verdadera independencia de las instituciones de justicia. La Fiscalía General de la República y el Poder Judicial de la Federación actúan con absoluta autonomía y se acabó aquello de que todo lo ordenaba el Presidente porque el Ejecutivo era el poder de los poderes”, dijo en el evento en Palacio Nacional.

“Miren cómo han cambiado las cosas. Invité al fiscal General de la República y al presidente de la Suprema Corte de Justicia y no pudieron asistir. En otros tiempos eso no pasaba porque ellos tienen la arrogancia de sentirse libres; este es el cambio, esta es la transformación”, expresó.