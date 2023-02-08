¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 8 de febrero

En la mañanera de AMLO se abordaron principalmente la ayuda brindada a Turquía y Siria, afectados por el terremoto de magnitud 7.8, además de los incendios forestales en Chile; este es el resumen del 8 de febrero del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Llega a Turquía equipo mexicano de rescate

El canciller Marcelo Ebrard informó en la mañanera de AMLO que durante la madrugada aterrizó el avión de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) a Adana, la ciudad más cercana de la zona de desastre en Turquía. Agregó que llegarán más tarde el equipo de Topos, ya que se tuvieron que tramitar 10 pasaportes.

"Esta mañana aterrizó el avión de la FAM en el Aeropuerto de Adana, a unas tres horas por tierra de la zona de mayor impacto del sismo, el equipo mexicano está conformado por especialistas. Y van a llegar los Topos porque tuvimos que tramitar sus visas. En las próximas horas el embajador se traslada al lugar de los hechos. Son 16 binomios caninos para el rescate de personas".

El Secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, detalló los elementos desplegados en Turquía, que son 93 del Ejército, 37 de Semar, 15 de la Cruz Roja Mexicana, cinco de la Cancillería. El mando lo lleva José Luis Cruz Piñón; también viajaron personal médico, de comunicaciones y alimentación por la propia fuerza.

El canciller detalló que en la Misión Rescate “el corazón del equipo son los binomios caninos” pic.twitter.com/yu2Di0l4bT — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 8, 2023

Llega segundo equipo de ayuda para Chile

El Secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, dio detalles en la mañanera de AMLO sobre el segundo equipo que llegó a Chile, azotado por los incendios forestales que han dejado 64 hectareas sofocadas, 24 fallecidos, más de 2 mil lesionados y 19 hectáreas consumidas.

#EnLaMañanera | México se suma al combate de los incendios forestales en #Chile



-Elementos del Ejército ya están en el lugar de los hechos, confirmó Luis Cresencio Sandoval pic.twitter.com/2yq33USxWX — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 8, 2023

Avance del proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura

La Secretaría de Cultura federal, Alejandra Frausto, y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dieron a conocer en la mañanera de AMLO el avance del proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura, además del mantenimiento al Bosque de Chapultepec.

“Contamos ahora con la Cuarta Sección, estarán la Cineteca Nacional del poniente, con ocho salas. Este espacio abrirá sus puertas este año y la bodega de arte para tener conservación de tesoros artísticos, será una bodega visitable, se podrá visitar, podrá ver la juventud cómo se restaura una obra artística", expresó.

#EnLaMañanera | La Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, dio detalles de los atractivos que hay en la cuarta Sección de #Chapultepec pic.twitter.com/nlgo7oJKku — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 8, 2023

En tanto, Sheinbaum anunció en la mañanera de AMLO que la Línea 3 del Cablebús, serán terminada en noviembre de este 2023.

En La Mañanera con el presidente @lopezobrador_ informamos los avances del Proyecto #ChapultepecNaturalezaYCultura, así como la construcción de la Línea 3 del Cablebús, que permitirá la conexión dentro del Bosque de Chapultepec.



Será de los lugares más hermosos de la Ciudad. pic.twitter.com/brueWv17H8 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) February 8, 2023

AMLO recibirá a Días-Canel en Campeche

El canciller Marcelo Ebrard confirmó que el sábado 11 de febrero el presidente López Obrador, recibirá al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en Campeche, alrededor de las 8:00 horas y la visita de dicho mandatario concluirá el domingo.

“Habrá reunión bilateral y diálogo entre los presidentes, esto es el sábado en Campeche y el domingo por la mañana concluye la visita del Presidente de Cuba”.

#EnLaMañanera | El canciller @m_ebrard confirmó que el presidente @lopezobrador_ recibirá al presidente de #Cuba Miguel Díaz-Canel, este sábado 11 de febrero en Campeche. La recepción ocurrirá a las 8:00 de la mañana y su visita concluye el domingo pic.twitter.com/yUdSueOBpF — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 8, 2023

AMLO descarta impedir promulgación de Plan B de Reforma Electoral

El presidente López Obrador dijo que no vetará la promulgación del Plan de La Reforma Electoral, aunque se permita que los partidos políticos tengan un "guardadito" para las elecciones.

“Gastan mucho los partidos.. Si yo veto ahora, me van a tachar de dictador", expresó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ descartó impedir la promulgación de ajustes a leyes secundarias electorales aunque se permita que partidos políticos tengan “guardadito” para elecciones pic.twitter.com/1VZHVXfglm — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 8, 2023

AMLO sostiene que Norma Piña ocupa la SCJN por él

El Presidente indicó de forma irónica que Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ocupa ese puesto gracias a que el Presidente ya no designa los puestos.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ dijo en su mañanera que Norma Piña, presidenta de la @SCJN está en el puesto gracias a él pic.twitter.com/g7wAVzKzxM — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 8, 2023

AMLO pide saber si Calderón sabía sobre sobornos de Luna

El mandatario dijo que debe comprobarse si el expresidente Felipe Calderón sabía de los presuntos sobornos que recibió su secretario de Seguridad, Genaro García Luna.

"Tiene que demostrarse si él era beneficiario de los negocios", expresó durante la mañanera.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ dijo que debe comprobarse si el expresidente Calderón sabía de los presuntos sobornos que recibió su Secretario de Seguridad, Genaro García Luna. pic.twitter.com/Wx6rpRtgOd — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 8, 2023

¿Qué dijo AMLO en la mañanera de hoy 8 de febrero?

En conferencia, el Presidente habló sobre las leyes secundarias en materia electoral y la separación de poderes; estas fueron las frases más destacados sobre lo que dijo AMLO en la mañanera de hoy.