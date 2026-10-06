“Regresa el mayor traidor de este país”: López Obrador reaparece tras acusaciones contra su gobierno y sus hijos

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reapareció para anunciar el lanzamiento de su nuevo libro titulado “Pueblo”; sin embargo, su regreso a la escena pública desató un intenso debate político en medio de los señalamientos de redes criminales y corrupción durante su sexenio.

Jimena Villicaña y Natalia Torres acuden al foro de Hechos AM para desglosar cada uno de los puntos centrales del regreso de AMLO.

“Regresa el mayor traidor de la historia de este país, el que llegó al poder diciendo que era diferente, que prometió no mentir, no traicionar al pueblo de México”, explicó Jimena Villicana.

“El país está colapsando en corrupción”: Cuestionan el regreso de López Obrador tras revelaciones

López Obrador reaparece a la vida pública tras la localización de Amílcar Olán y de las acusaciones del New York Times que aseguran que Andy López Beltrán será investigado por el tema de huachicol fiscal.

“El país está colapsando en una esfera de corrupción y no dijiste nada”, compartió Natalia Torres, para Hechos AM.