Papás de niños con cáncer denunciarán a Andy, hijo de AMLO, y Amílcar Olán ante la FGR por presunto genocidio

Papás de niños con cáncer anunciaron que acudirán a la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar una denuncia penal contra Andrés Manuel López Beltrán, conocido como “Andy” e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y Jorge Amílcar Olán Aparicio, a quienes señalan por su presunta responsabilidad en hechos relacionados con el desabasto de medicamentos oncológicos.

De acuerdo con el comunicado difundido por el Movimiento Nacional por la Salud “Papás de Niños con Cáncer”, contempla los delitos de genocidio, delincuencia organizada y homicidio culposo, además de aquellos que pudieran resultar de las investigaciones.

Padres de niños con cáncer señalan desabasto de medicamentos

Las organizaciones sostienen que el desabasto de medicamentos para tratamientos contra el cáncer afectó la atención de miles de menores en el país.

En el documento, los padres aseguran que más de 5 mil niñas y niños habrían perdido la vida debido a la falta de medicamentos oncológicos y señalan que, de haber recibido sus tratamientos de quimioterapia de manera continua, esas muertes pudieron evitarse.

Esta cifra y la relación causal señalada en el comunicado corresponden a los señalamientos de los padres y organizaciones, por lo que deberán ser acreditados ante las autoridades correspondientes.

Acusan presuntas contrataciones irregulares

Como parte de los argumentos para presentar la denuncia, los padres de familia señalan presuntas irregularidades en la adquisición de medicamentos e insumos hospitalarios.

Según el comunicado, dichas operaciones habrían involucrado esquemas de contratación que califican como opacos, así como empresas que consideran “fantasma”, lo que, de acuerdo con su acusación, habría contribuido a que pacientes pediátricos no recibieran sus tratamientos de quimioterapia en tiempo y forma.

¿Cuándo y dónde presentarán la denuncia?

La convocatoria establece que los padres de niños con cáncer y representantes de las organizaciones acudirán este miércoles 7 de octubre de 2026, a las 11:00 horas, a las instalaciones de la Fiscalía General de la República ubicadas en la zona de la Glorieta de Insurgentes, en la Ciudad de México.

Posteriormente, los convocantes anunciaron que ofrecerán una conferencia de prensa para explicar los motivos de la querella y sus acusaciones.