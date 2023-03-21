AMLO recibe a John Kerry en el Aniversario del Natalicio de Benito Juárez en Guelatao, Oaxaca

Este martes 21 de marzo de 2023, el Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), recibió a John Kerry, el enviado especial para el clima de Estados Unidos, en Guelatao, Oaxaca, en el marco del 217 Natalicio de Benito Juárez.

Durante la conferencia de prensa matutina de AMLO, dio a conocer que se reuniría con John Kerry en Guelatao, a quien calificó de "gente muy cercana al presidente Biden", además dijo que es alguien muy respetuoso y una persona muy decente.

En el evento celebrado este 21 de marzo, también se encontró Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México.

"Me tomé el atrevimiento de invitarlo porque no siempre hemos tenido diferencias con el gobierno de Estados Unidos, ha habido momentos de cooperación y de amistad como cuando el presidente Abraham Lincoln se entendió y apoyó la causa del presidente Juárez", señaló AMLO en el marco del Aniversario del Natalicio de Benito Juárez.

|Twitter @m_ebrard

Asimismo, AMLO señaló que es por esta razón que invitó a John Kerry.

Desde temprano, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, anunció que tuvo el gusto de recibir al enviado especial del Presidente Biden sobre Cambio Climático, John Kerry.

Asimismo, se encontraba en compañía con el Embajador Ken Salazar, el Director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett y Roberto Velasco.

En #Oaxaca, el presidente @lopezobrador_ conmemoró el 217 aniversario del natalicio de Benito Juárez.



Estuvo acompañado de John Kerry enviado de #Biden para el cambio climático.



López Obrador contó parte de una conversación que sostuvo con @POTUS. pic.twitter.com/kQy62AKmkQ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 21, 2023

¿Qué dijo John Kerry en el marco del Aniversario del Natalicio de Benito Juárez en Guelatao, Oaxaca?

John Kerry afirmó que es un honor haber sido invitado, en nombre del presidente Biden, al Aniversario del Natalicio de Benito Juárez. Asimismo, destacó que existen muchas similitudes entre el pueblo mexicano y el pueblo estadounidense. Aunado a ello, reconoció la importancia de Benito Juárez.

Recalcó la conexión importante entre Benito Juárez y el presidente Lincoln, clave para la relación bilateral hoy en día. "Celebramos juntos, lo que el presidente Biden quiere que comparta con ustedes, Estados Unidos-México para siempre", finalizó John Kerry.

John Kerry en el Aniversario del Natalicio de Benito Juárez en Guelatao, Oaxaca

¿Qué temas se tocarán en la reunión de AMLO con John Kerry?

Por su parte, AMLO destacó que la reunión con el enviado especial, John Kerry, será para tratar energías renovables, esta se llevará a cabro aproximadamente a las 17:00 horas de este lunes.

En ese sentido, AMLO reiteró que no hay diferencias con el pueblo estadounidense ni con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden; sin embargo, hay algunos grupos políticos con los que hay disconformidad sobre asuntos de seguridad.

