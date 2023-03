¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 21 de marzo

La conferencia mañanera de AMLO de este martes 21 de marzo se llevó a cabo en Oaxaca. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen en vivo de la conferencia del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de AMLO.

Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio el informe de la seguridad en Oaxaca.

Oaxaca lidera lista de estados con mayor número de feminicidios durante primer mes de 2023

Al ser cuestionado sobre los feminicidos del estado, AMLO aseveró que la estrategia de seguridad que se ha llevado ha sido “la adecuada” para combatir la inseguridad en general.

AMLO sobre su conversación con Elon Musk, dueño de Tesla

AMLO aseguró que en su conversación con Elon Musk, dueño de Tesla, habló la posibilidad de seguir invirtiendo en México, pues, aseguró, la mano de trabajo mexicana es una de las mejores.

AMLO descalificó el informe de seguridad del Departamento de Estado de Estados Unidos

Sobre el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos (EU), el cual expuso elementos de seguridad en México por violaciones de derechos humanos, AMLO descalificó el trabajo y les llamó mentirosos.

“No es cierto, están mintiendo. Es pura politiquería. Es que es su naturaleza, no quieren abandonar la doctrina Monroe y antes el llamado destino manifiesto. No quieren cambiar, entonces se creen el gobierno del mundo (...) pero no es para enojarse, así son. No es cierto, son unos mentirosos”, señaló.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ desmarcó a #Biden del Informe Anual sobre Derechos Humanos en el mundo que señala que en México permanecen asesinatos y desapariciones y tortura contra periodistas y corrupción gubernamental pic.twitter.com/g3loZggVGP — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 21, 2023

¿Qué dijo AMLO sobre eliminación de México en el Clásico Mundial de beisbol?

AMLO reconoció la labor de México en el Clásico Mundial de Beisbol 2023, donde el equipo perdió frente a Japón. Ante esto mencionó:

“Estuvimos muy cerca, estamos hablando de los mejores del mundo, a ese nivel está México, van a presentarse mejores oportunidades”, mencionó AMLO.

Fórmula 1 en Cancún, AMLO niega proyecto con papá de Checo

Tras ser cuestionado sobre si tiene algún proyecto con el papá de Checo, de llevar la Fórmula 1 a Cancún, Quintana Roo, AMLO afirmó que todavía no se tienen ningún plan. En ese sentido, reconoció que el papá de Checo es una “gente muy buena”, además de que Checo es afortunado de tenerlo como padre.