Tolerancia Cero: AMLO tuvo “irresponsabilidades y traiciones” para la democracia en México

“Fue un desastre, nunca habíamos tenido un desastre”, fue la dura afirmación de María Amparo Casar sobre el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que estuvo marcado por las mentiras.

Durante su participación en Tolerancia Cero, la analista política aseguró que el expresidente traicionó y robó al pueblo de México; además, tuvo irresponsabilidades que dañaron a la democracia del país.