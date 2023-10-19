TEPJF determina que AMLO y Gobierno Federal hicieron uso indebido de recursos en elecciones 2023

Rumbo a los comicios más grandes e importantes de la historia de México, en 2024, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó, por unanimidad de votos, que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), así como personal de Comunicación Social del Gobierno Federal cometieron uso indebido de recursos públicos durante el proceso electoral de las elecciones 2023, celebradas en Estado de México (Edomex) y Coahuila.

La controversia fue iniciada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Jorge Álvarez Máynez denunciaron al presidente López Obrador porque consideraron que las expresiones de la conferencia matutina del 2 de junio fueron infracciones en materia electoral.

#Boletín | La #SalaSuperior ordena al INE modificar el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.



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¿Por qué AMLO hizo uso indebido de recursos públicos?

"En desacuerdo con lo anterior, las personas responsables acudieron ante la Sala Superior. El pleno, en sesión pública presencial, a propuesta del magistrado José Luis Vargas, con la ausencia justificada del magistrado Indalfer Infante Gonzales, confirmó la sentencia cuestionada", se lee en el comunicado del Tribunal Electoral.

La Sala Regional Especializada determinó que las expresiones denunciadas difundieron logros de gobierno durante el periodo de la veda electoral, asociados al presidente. Asimismo, estableció que se utilizaron recursos humanos y materiales de manera indebida.

Ante esto, el Órgano Interno de Control impondrá las sanciones que correspondan, excepto al presidente López Obrador, pues aunque se haya determinado su responsabilidad, se señaló que se le aplica un régimen de excepción.

INE prohíbe a hablar a AMLO sobre proceso electoral 2024-2024

El Instituto Nacional Electoral (INE) emitió medidas cautelares al presidente para que dejara de emitir comentarios sobre el proceso electoral 2023-2024, el cual comenzó desde el pasado 7 de septiembre, de igual manera, le prohibió hablar sobre la representante del Frente Amplio por México (FAM), Xóchitl Gálvez.

Asimismo, no podrá referirse al proceso ni a sus aspirantes o candidatos, como lo estipula la Constitución Política Mexicana. Por su parte, López Obrador destacó que acataría las medidas; sin embargo, le parecía que era censura.