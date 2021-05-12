Muere anciano que cedió su cama a paciente de Covid-19 en India

Narayan Dabhalkar, el anciano de 85 años de edad que se viralizó en redes tras cederle su cama a otro paciente con Covid-19 en India, murió tres días de después de salir del hospital y después de que aseguró que ya "había vivido su vida".

Todo comenzó el pasado 22 de abril, cuando el hombre ingresó al hospital Indira Gandhi Rughnalaya por baja oxigenación, derivada de Covid-19, y ahí permaneció en la sala de urgencias temporalmente. El anciano estuvo un día internado, hasta que se dio cuenta de que una mujer le rogaba a los doctores que encontraran una cama para su esposo de 40 años de edad, también enfermo de Covid-19.

Al ver la escena, el anciano tomó la decisión de ceder su lugar en el hospital para que una persona más joven recibiera atención médica.

Ya he vivido mi vida y preferiría dejarlo al destino en lugar de bloquear una cama a costa de un paciente más joven

A pesar de esto, los doctores hablaron con el anciano para que se retractara de su decisión, pues le avisaron que su estado era crítico, pero él insistió en irse a casa.

Tres días después de esta decisión, Narayan Dabhalkar falleció. De acuerdo con el testimonio de su hija, la enfermedad de su padre agravó.

"Sus últimos momentos fueron dolorosos. Sus uñas se pusieron negras y todas sus extremidades se entumecieron. Murió después de que le diera algo de comida con mi propia mano", declaró la hija del anciano.

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El anciano, víctima de una India saturada

Narayan Dabhalkar es una de las miles de víctimas que ha dejado la etapa más cruda de la pandemia en India.

El gigante del sur de Asia registra ya más de 22 millones de contagios de Covid-19 desde el inicio de la pandemia, y en las últimas semanas ha tenido registros históricos, superando los 400 mil contagios diarios y más de 4 mil personas fallecidas al día.

Apenas este lunes, se registraron 3.7 millones de casos activos, sumando un total de 22 millones 296 mil 414 casos y 242 mil 362 fallecidos, aunque expertos señalan que el desplazamiento de la pandemia en las últimas semanas, golpeando severamente comunidades lejanas, sin acceso a hospitales, podría superar por mucho las cifras oficiales.

Recientemente, la crisis ha escalado a otro nivel, luego de que se han rescatado decenas de cuerpos del Río Ganges, presuntamente todos de pacientes fallecidos por Covid-19.

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