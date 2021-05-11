Ya he vivido mi vida: anciano con Covid cede su cama a hombre en India

En India, el país que actualmente es uno de los más azotados por la tercera ola de Covid-19, se rechazan algunos pacientes debido a la ocupación hospitalaria, pero un anciano decidió ceder su cama para que otro fuera atendido en la localidad de Nagpur.

La historia de Narayan Dabhalkar, de 85 años, tomó relevancia a nivel internacional, luego de que el anciano, a pesar de que padecía Covid-19 y necesitaba una cama, dejó el hospital para que otro paciente, un hombre más joven, fuera atendido.

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El pasado 22 de abril, el anciano fue llevado al hospital por su familia debido a que tenía problemas a causa de Covid-19. Tras varias horas de espera, fue ingresado al hospital de India, pero en menos de un día salió de manera voluntaria porque cedió su cama.

El anciano tras confirmarse su diagnóstico por una prueba de Covid, le fue indicado que necesitaba tratamiento médico debido a su edad.

Medios locales indicaron que de acuerdo con los informes médicos, Narayan Dabhalkar pidió a los doctores que su cama fuera dada a otro paciente, tras escuchar a la esposa de este suplicar por un lugar en el hospital.

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He vivido mi vida: anciano con Covid, antes de ceder su cama

“Tengo 85 años. Ya he vivido mi vida. Salvar la vida de un joven es más importante. Sus hijos son pequeños… por favor deles mi cama”, dijo el anciano al personal de salud, según los informes médicos de India.

Aunque los médicos insistieron al anciano que se quedara porque necesitaba estar internado por Covid, él insistió en ceder su cama al otro hombre, a pesar de su diagnóstico.

Los médicos indicaron que si bien la decisión del anciano fue dar la cama al hombre de 40 años, cuya mujer suplicó por atención médica, era difícil que se le diera a una persona en específico.

El anciano salió de forma voluntaria del hospital de la localidad de Nagpur, India, y estuvo con su familia un par de días, pero debido a la enfermedad de Covid, finalmente murió el 27 de abril, según declaró su hija a medios locales, quien dijo que sus últimos momentos fueron dolorosos.

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