Andrew Cuomo, exgobernador de Nueva York evita cargos por acoso sexual

El exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo no enfrentará cargos penales por el supuesto acoso sexual cometido contra dos mujeres de su equipo, una de ellas durante el evento Belmont Park en septiembre del 2019.

La fiscal del distrito del condado de Westchester, Mimi Rocah, dijo que había pruebas para concluir que las acciones por las que se le acusa a Andrew Cuomo ocurrieron, pero que no fueron suficientes para imponer cargos.

"En ambos casos, mi oficina ha determinado que, aunque las alegaciones y los testigos eran creíbles, y la conducta preocupante, no podemos presentar cargos penales debido a los requisitos legales de las leyes penales de Nueva York", declaró en un comunicado.

El exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, no enfrentará cargos criminales por las acusaciones de comportamiento inapropiado impuestas por dos mujeres que formaban parte de su equipo. — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) December 28, 2021

La investigación comenzó cuando la fiscal general Letitia James reportó el encuentro en su informe de agosto, el cual además contenía los testimonios de 11 mujeres, razón por la que Andrew Cuomo renunció de su cargo.

Tras las investigaciones de agosto, el fiscal del distrito pidió a un juez más tiempo para evaluar pruebas. Finalmente, un tribunal retrasó la comparecencia prevista para el 7 de enero a petición del fiscal.

Andrew Cuomo niega acusaciones de acoso sexual a mujeres

Por su parte, el portavoz del exgobernador aseguró que su cliente no recordaba haber tocado a la policía; sin embargo, de acuerdo con el informe, la policía dijo que Andrew Cuomo posó su mano en su abdomen, hasta su ombligo y luego su cadera derecha cuando ella sostenía la puerta para que él pasara.

Asimismo, el informe señaló que la oficial se sintió molesta por no poder hacer nada al respecto.

“Como ha dicho muchas veces, el gobernador Cuomo no recuerda haber tocado al policía, pero dijo que era una costumbre común para él reconocer la presencia de un policía, hombre o mujer, que sostenía una puerta cuando pasaba por delante de ellos”, aseguró el portavoz respecto a la declaración anterior.

Otra de las presuntas víctimas de acoso sexual declaró que Andrew Cuomo le preguntó si podía besarla, acto seguido lo hizo. Esto en el verano de 2019.

A pesar de la resolución a su favor, el exgobernador de Nueva York no ha dicho nada al respecto.