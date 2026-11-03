¿Lujosos viajes o su visa cancelada? Los temas que debió tocar Andy López Beltrán en su mensaje

Andrés Manuel López Beltrán, conocido como “Andy”, anunció que daría un mensaje por medio de sus redes sociales este 3 de noviembre de 2026, sin detallar el tema que abordaría.

Los temas y controversias detrás del anuncio de López Beltrán

El anuncio llega en un momento de preguntas públicas alrededor del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Entre los temas que se han planteado está el señalamiento realizado por Manuel Roberto Farías, quien lo relacionó con una red de huachicol fiscal.

Otro punto que podría estar detrás del mensaje es la cancelación de su visa estadounidense, del cual no ha aclarado el motivo.

El futuro mensaje también podría referirse a sus lujosos viajes, señalados como alejados de la austeridad que promueve la Cuarta Transformación. En una declaración difundida en redes, López Beltrán sostuvo: “No somos estos juniors abusivos del poder”.