“Solo su papá lo conoce": Tabasqueños desmienten los recorridos de Andy López Beltrán

En redes sociales, Andy López Beltrán presume una intensa campaña anticipada con 31 recorridos en tres meses para repartir propaganda. Sin embargo, en las calles de Tabasco la realidad es distinta: al acudir a las colonias que afirma haber visitado, los pobladores exponen que sus pasos son fugaces, limitándose a tomarse la foto en dos o tres casas antes de retirarse, sin dialogar con la gente.

La desconfianza es la constante en su estrategia electoral. En localidades como Raya Zaragoza, en Tacotalpa, líderes comunitarios desmentieron rotundamente la visita que López Beltrán reportó en sus plataformas. Cuestionados sobre un eventual respaldo en las urnas, los ciudadanos rechazaron otorgarle su voto, asegurando que no lo conocen, no tiene experiencia y sus promesas terminan en engaños.