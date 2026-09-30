“Es cuestión de tiempo”: PRI lanza advertencia sobre Andy López Beltrán y Amílcar Olán

“Yo lo que creo es que es cuestión de tiempo”: Así resumió el senador del PRI, Rolando Zapata, su postura sobre el futuro de Andy López Beltrán y Jorge Amílcar Olán, al referirse a las investigaciones que, de acuerdo con lo señalado por el legislador, continúan avanzando en Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado, huachicol y casos de corrupción.

El priista aseguró que las revelaciones sobre las agencias estadounidenses que tienen bajo la lupa a Andy López Beltrán podrían acelerar el escenario que plantea para el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Pues sí, es evidente”, respondió Zapata al ser cuestionado sobre el avance de estos casos.

De acuerdo con el senador, durante los últimos meses han surgido distintos señalamientos y ahora, con la información sobre las investigaciones en Estados Unidos, los procedimientos estarían tomando su propio curso.

“Yo lo que creo es que están corriendo los tiempos, los trámites, los procedimientos en Estados Unidos están consolidando los casos y en su momento, pues harán las solicitudes, tal vez de extradición o tal vez de algún juicio”, afirmó.

Zapata cuestiona búsqueda de diputación de Andy López Beltrán

Uno de los puntos que el senador priista puso sobre la mesa fue la intención de Andy López Beltrán de buscar una diputación federal.

Zapata cuestionó directamente para qué buscaría ese cargo y planteó que podría existir una razón relacionada con el fuero.

“Yo creo que no es casual que Andy López esté buscando una diputación federal (...) yo creo que el tema es buscar el fuero”, sostuvo.

Según el senador, esta decisión ocurriría mientras el escenario en Estados Unidos sigue avanzando.

“Anticipándose al escenario que pues a todas luces está avanzando y está y está caminando”, señaló.

Zapata también habló de Jorge Amílcar Olán y recordó los señalamientos que han rodeado al empresario. Incluso hizo referencia a una grabación en la que Olán habría hablado sobre lo que ocurriría si el proyecto del Tren Maya se descarrilaba.

“Pues ya cuando se descarrile el tren, pues ya no será nuestro pedo”, citó el senador.

Alejandro Moreno lanza acusación contra Morena

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, también se refirió a las revelaciones sobre las agencias estadounidenses y las investigaciones relacionadas con Andy López Beltrán.

El senador del @PRI_Nacional, Alejandro Moreno (@alitomorenoc) dijo que el Estado Mexicano ha sido rebasado por la violencia que se vive a lo largo del territorio nacional.



Además, indicó que el gobierno de @PartidoMorenaMx ha perdido la capacidad para dirigir de manera… pic.twitter.com/ia41A8ilTF — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 30, 2026

Moreno sostuvo que los señalamientos provenientes de instituciones estadounidenses, incluido el Departamento del Tesoro, permiten hablar de presuntos vínculos entre políticos de Morena y organizaciones criminales.

“Los narcopolíticos de Morena ha quedado acreditado una vez más”, afirmó.

El dirigente priista aseguró que las instituciones del Gobierno de Estados Unidos han realizado señalamientos sobre presuntas vinculaciones con cárteles del crimen organizado.

“Ha quedado claro que hay señalamientos para seguir llamando a los políticos vinculados a Morena”, sentenció.